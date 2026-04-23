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Tesla kündigt neues Elektroauto für Mai 2026 an

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Na, habt ihr langsam auch schon ein Déjà-vu bei diesen Meldungen? Wollte Tesla das neue Elektroauto nicht endlich im April ankündigen? Richtig, aber das wird nicht mehr passieren, so Elon Musk, man „benötigt noch einen Monat oder auch mehr“.

Der neue Plan lautet also Mai und es geht um den neuen Roadster. Ich habe so langsam den Eindruck, dass man Anfang 2027 das 10. Jubiläum der Ankündigung des Elektroautos feiern möchte, es wird langsam zu einem Running Gag bei Tesla.

Tesla Roadster Header

Tesla Roadster von 2017

Laut Elon Musk sei dies „eine der spannendsten Produktankündigungen aller Zeiten“ und „es benötigt sehr viele Tests vor der Ankündigung“. Schauen wir mal, ob es Mai beim Roadster 2.0 wird oder ob man im Mai dann doch von Juni spricht.

Neben dem Datum für die Ankündigung und den Marktstart bin ich vor allem auf die Details gespannt, denn damit kann Tesla zeigen, was man technisch zu bieten hat. Wobei der Roadster, weshalb man sich damit auch so viel Zeit lässt, keine große Rolle für Tesla spielt, man sich ja auch erst von den zwei teuren Modellen getrennt.

Der Fokus liegt jetzt auf einer autonomen Zukunft, das spielt ein Nischenprodukt keine entscheidende Rolle. Interessand wird der neue Tesla Roadster 2.0 dennoch.

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23. April 2026 | Jetzt lesen →

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