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Tesla startet Powerwall 3P in Deutschland

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Das Unternehmen Tesla bringt mit der Powerwall 3P einen neuen dreiphasigen Batteriespeicher für Haushalte in Deutschland auf den Markt.

Die neue Powerwall 3P ist Teil von Teslas Heimenergie-System und wurde laut Unternehmensangaben speziell für den deutschen Markt entwickelt. Sie speichert Solarstrom und stellt ihn bei Bedarf, etwa nachts oder bei hohen Strompreisen, wieder bereit.

Mit einer Dauerleistung von 15,4 kW und bis zu 21 kW Spitzenleistung soll eine einzelne Einheit laut Tesla mehr als 95 Prozent der Haushalte bei Stromausfällen versorgen können. Die dreiphasige Notstromversorgung umfasst auch größere Verbraucher wie Wärmepumpen oder Ladeeinrichtungen für Elektroautos.

Technik und Energiemanagement der Powerwall 3P

Die Powerwall 3P verfügt über vier MPPTs und unterstützt unterschiedliche Dachausrichtungen sowie AC- und DC-gekoppelte Solaranlagen. Das integrierte System Tesla Home vernetzt Speicher, Photovoltaik und Verbraucher und wird über eine App gesteuert.

Wichtige Funktionen im Überblick

  • Dreiphasige Ersatzstromversorgung
  • Betrieb bei Temperaturen von -20 °C bis 50 °C
  • Integration in Tesla Home Energiesystem
  • KI-gestützte Optimierung durch Opticaster
  • Geeignet für Neuinstallation und Nachrüstung
  • Überschwemmungssicher bis 60 cm

Laut Tesla analysiert die Software kontinuierlich Verbrauch, Erzeugung und Tarife, um den Energieeinsatz zu optimieren. In Kombination mit weiteren Komponenten könnten laut Unternehmensangaben Einsparungen von „bis zu 2.380 Euro“ jährlich möglich sein. Kostenpunkt? Ab 7300 € geht es los, zuzüglich Installationskosten.

Die technischen Daten (PDF) zur Tesla Powerwall 3P sowie die das Benutzerhandbuch stehen online zur Verfügung.

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