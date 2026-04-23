Tesla: Das große Versprechen von Elon Musk ist gebrochen

Die meisten haben es sich eigentlich schon gedacht und obwohl es sich auch hier und da immer wieder andeutete, so ist die Lage jetzt endlich klar. Autos von Tesla, die noch mit „Hardware 3“ ausgestattet sind, bekommen nicht das neue „Full Self-Driving (Überwacht)“. Dafür benötigt es „Hardware 4“, so Elon Musk diese Woche.

Natürlich liegt es an der Leistung, die alte Hardware ist zu schlecht, wie auch die alten Sensoren, sprich Kameras. Man müsste beides upgraden, was allerdings auch unglaublich teuer und aufwändig wäre. Laut Tesla würde man dafür sogar „Mini-Produktionslinien“ benötigen, der normale Tesla Service ist nicht dafür ausgelegt.

Wer also damals das große Versprechen von Elon Musk glaubte und dieses FSD-Paket gekauft hat, dem möchte man einen Rabatt für ein aktuelleres Modell von Tesla anbieten. Elon Musk wollte noch nicht verraten, wie das genau ablaufen wird, aber das dürfte jetzt sicher einige Verbraucherschützer aufmerksam machen.