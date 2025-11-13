Fintech

TF Bank Tagesgeld mit 2,80 % p. a. gestartet

Autor-Bild
Von
|
Tf Bank

Die TF Bank hat die Konditionen für das Tagesgeld angepasst. So bietet man Neukunden nun einen Zins für das Tagesgeld Produkt von 2,80 % p. a.

Der aktuelle Zinssatz von 2,80 % p. a. gilt für vier Monate. Nach wie vor werden Einlagen bis 100.000 Euro verzinst, es ist dabei keine Mindesteinlage erforderlich und Guthabenverfügung besteht jederzeit in voller Höhe.

Der Anschlusszins entspricht dem aktuellen Bestandskunden-Zinssatz von 1,45 % p. a. Jeder Kunde darf zeitgleich nur ein Tagesgeldkonto führen und dieses ausschließlich privat nutzen.

TF Bank: Tagesgeldkonto direkt online eröffnen

Das Tagesgeldkonto der TF Bank kann vollständig online eröffnet werden, man benötigt lediglich ein gültiges Ausweisdokument. Das TF Bank Tagesgeldkonto wird vom schwedischen Einlagensicherungsfonds („Riksgälden“) für bis zu 1.050.000 schwedische Kronen pro Kunde garantiert, was etwa einem Gegenwert von etwa 95.000 Euro entspricht.

Die Zinsgutschrift erfolgt immer am letzten Tag eines Monats (nachschüssig). Es erfolgt eine taggenaue Verzinsung. Die Zinsen werden also im Folgemonat erneut verzinst (Zinseszinseffekt). Durch das Doppelbesteuerungsabkommen fällt keine Quellensteuer in Schweden an.

Zum TF Bank Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / TF Bank Tagesgeld mit 2,80 % p. a. gestartet
Weitere Neuigkeiten
Amazon startet erste Black Friday Angebote 2025
in News
Polestar 7: Das neue Elektroauto geht die Sache anders an
in Mobilität
Klarna Logo Header
Klarna Festgeld+: Diese Zinsanpassungen starten jetzt
in Fintech
Valve und die ganz große Gaming-Überraschung
in Gaming
Das erste Samsung Galaxy Z TriFold kommt
in Smartphones
Happy Sim
Happy SIM startet Black-Week-Tarife
in Tarife
Otelo
Otelo startet Black-Week-Aktion mit Tarifvorteilen
in Tarife
ALDI TALK Jahres-Pakete: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen
in Tarife
Crash Tarife
Crash startet 100 GB Singles-Day-Tarif für 11,99 € mtl. – nur bis Sonntag
in Tarife | Update
Telekom
Telekom meldet starkes Quartal und Rekordausschüttung
in Provider