Fintech

TF Bank Tagesgeld mit 3,65 % p. a. gestartet

René Hesse
Von
Tf Bank

Die TF Bank hat die Konditionen für das Tagesgeld angepasst. So bietet man Neukunden nun einen Zins für das Tagesgeld Produkt von 3,65 % p. a.

Der aktuelle Zinssatz von 3,65 % p. a. gilt für vier Monate. Nach wie vor werden Einlagen bis 100.000 Euro verzinst, es ist dabei keine Mindesteinlage erforderlich und Guthabenverfügung besteht jederzeit in voller Höhe.

Der Anschlusszins entspricht dem aktuellen Bestandskunden-Zinssatz von 1,45 % p. a. Jeder Kunde darf zeitgleich nur ein Tagesgeldkonto führen und dieses ausschließlich privat nutzen.

TF Bank: Tagesgeldkonto einfach online eröffnen

Das Tagesgeldkonto der TF Bank kann vollständig online eröffnet werden, man benötigt bloß ein gültiges Ausweisdokument. Das TF Bank Tagesgeldkonto wird vom schwedischen Einlagensicherungsfonds („Riksgälden“) für bis zu 1.050.000 schwedische Kronen pro Kunde garantiert, was etwa einem Gegenwert von etwa 95.000 Euro entspricht.

Die Zinsgutschrift erfolgt immer am letzten Tag eines Monats (nachschüssig). Es erfolgt eine taggenaue Verzinsung. Die Zinsen werden also im Folgemonat erneut verzinst (Zinseszinseffekt). Durch das Doppelbesteuerungsabkommen fällt keine Quellensteuer in Schweden an.

Zum TF Bank Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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