The Game Awards 2025: Teaser für „eine gute Ankündigung“

Nur noch wenige Tage bis zu den Game Awards 2025 und natürlich interessiert mich auch, wer das Rennen macht, aber Spiele sind so subjektiv, dass es nicht „das beste Spiel“ gibt. Mich interessieren vielmehr die vielen Ankündigungen vor Ort.

Und da hat Geoff Keighley jetzt einen ersten Teaser veröffentlicht, bei dem direkt die Spekulationen starteten. Insider meldeten sich auch zu Wort und man merkte sehr schnell, wer eigentlich doch keine so gute Quelle in der Spielebranche ist.

Jez Cordon deutete beispielsweise eine Erweiterung für Diablo 4 an, die kommen könnte, so ist es nicht, aber der zuverlässige Jason Schreier widersprach. Er wird nicht sagen, welches Spiel angedeutet wird, aber „es ist eine gute Ankündigung“.

Viele Fans tippen auf ein neues God of War, woran ich auch erst denken musste. Mich wundert nur, dass Sony, wie bei Intergalactic, solche Highlights nicht selbst auf einem Showcase zeigt und sich eher für diese Show aufhebt. Falls es stimmt.