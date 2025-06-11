Gaming

The Last of Us Part 3: „Ich kenne die Konzepte für den dritten Teil“

Autor-Bild
Von
|
The Last Of Us Part 1 Und 2

Neil Druckman bestätigte vor etwa einem Jahr in einer Dokumentation für The Last of Us Part 2, dass er ein mögliches Konzept für Part 3 habe. In den letzten Wochen gab es wieder viele Meldungen rund um das mögliche Spiel von Naughty Dog.

Das liegt daran, dass bei HBO die zweite Staffel der Serie lief und Neil Druckman in einem Interview erneut bestätigte, dass er bereit für eine Fortsetzung wäre, wenn er die richtige Idee dafür hat. Anscheinend hat er sogar mehrere Konzepte dafür.

Craig Mazin, der für die HBO-Serie mitverantwortlich ist, hat bei GamesRadar verraten, dass er „mit einigen Konzepten vertraut ist, die Neil für ein mögliches drittes Spiel ins Gespräch gebracht hat“. Er weiß aber nicht, ob Part 3 sicher kommt.

Mazin ist aber sowieso der Meinung, dass man nicht traurig sein sollte, falls es nicht passiert, man soll lieber froh sein, dass es zwei Spiele gab. Doch selbst wenn eines der Konzepte von Neil Druckman grünes Licht bei Naughty Dog bekommt, so wird The Last of Us Part 3 noch viele Jahre dauern, da vorher ein anderes Spiel ansteht.

Spider Man 2 Ps5 Header

Es gibt bald PlayStation-Spiele auf einer „Xbox“

Microsoft veröffentlicht aktuell nach und nach eine Xbox-Marke nach der anderen für die PlayStation 5 von Sony, doch Sony selbst…

10. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / The Last of Us Part 3: „Ich kenne die Konzepte für den dritten Teil“
Weitere Neuigkeiten
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität
Skoda Tech Deck Face Header
Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto
in Mobilität
VW ID Polo, ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic: Plan für die „günstigen Elektroautos“
in Mobilität
Sony Xperia 10 VII vorgestellt – kostet 449 Euro
in Smartphones