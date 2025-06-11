The Last of Us Part 3: „Ich kenne die Konzepte für den dritten Teil“

Neil Druckman bestätigte vor etwa einem Jahr in einer Dokumentation für The Last of Us Part 2, dass er ein mögliches Konzept für Part 3 habe. In den letzten Wochen gab es wieder viele Meldungen rund um das mögliche Spiel von Naughty Dog.

Das liegt daran, dass bei HBO die zweite Staffel der Serie lief und Neil Druckman in einem Interview erneut bestätigte, dass er bereit für eine Fortsetzung wäre, wenn er die richtige Idee dafür hat. Anscheinend hat er sogar mehrere Konzepte dafür.

Craig Mazin, der für die HBO-Serie mitverantwortlich ist, hat bei GamesRadar verraten, dass er „mit einigen Konzepten vertraut ist, die Neil für ein mögliches drittes Spiel ins Gespräch gebracht hat“. Er weiß aber nicht, ob Part 3 sicher kommt.

Mazin ist aber sowieso der Meinung, dass man nicht traurig sein sollte, falls es nicht passiert, man soll lieber froh sein, dass es zwei Spiele gab. Doch selbst wenn eines der Konzepte von Neil Druckman grünes Licht bei Naughty Dog bekommt, so wird The Last of Us Part 3 noch viele Jahre dauern, da vorher ein anderes Spiel ansteht.