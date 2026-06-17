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Threads: So beliebt ist die Twitter-Alternative von Mark Zuckerberg

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Mark Zuckerberg hat in den letzten Jahren viele Dienste geklaut, kopiert oder direkt aufgekauft, bei Twitter war es aber immer schwierig. Als aber der Absturz nach der Übernahme durch Elon Musk kam, und Twitter in X umbenannt wurde, witterte er eine Chance. Threads ging an den Start und nutzte Instagram als Nutzer-Basis.

Und seit dem wächst Threads so langsam und gemütlich vor sich hin, nach den 400 Millionen aktiven Nutzern Ende letzten Jahres gab es jetzt mal wieder einen neuen Stand, mittlerweile sind es 500 Millionen pro Monat. Das ist zwar nicht das Level von Instagram selbst, aber es ist ein solides und beständiges Wachstum.

Social Media hat sich stark verändert

Ich schaue hin und wieder bei Threads rein, aber sehr selten, nach dem Absturz von Twitter habe ich meine Denkweise zu sozialen Netzwerken überdacht und bin dort kaum noch aktiv. X bleibt eine News-Quelle bei mir, was bis heute gut klappt, aber mich interessiert eigentlich nicht, was mir fremde Menschen alles teilen.

Hin und wieder „doomscrolle“ ich mal ein paar Reels bei Instagram mit lustigen Eltern-Inhalten, aber das war es auch schon. Threads ist nicht schlecht, aber mein Geltungsdrang ist nicht mehr da. Viele sehen das weiterhin anders, daher wächst die Plattform. Die Milliarde, wie Meta sonst gewohnt ist, dauert allerdings noch.

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  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Da soll noch jemand sagen die Meute wäre zu faul zum wechseln

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