Threema gibt es heute zum halben Preis

Wer den mobilen und sicheren Messenger Threema noch nicht nutzt, der kann heute zum halben Preis damit anfangen.

Wie man beim Messenger Threema mitgeteilt hat, ist die App „nur heute“ vergünstigt zu haben. Um etwa 50 Prozent senkt man den Preis, so können Nutzer für 2,49 bis 2,99 Euro (je nach Vertriebskanal) zuschlagen. Das geht über Google Play, im Apple App Store und über den Threema Store.

Die Entwickler versprechen für die App eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, besonderen Datenschutz und eine einfache Bedienung. Außerdem erhält Threema regelmäßig Updates, die auch neue Funktionen nachliefern.

Warum die Aktion? Threema feiert heute 12. Geburtstag.


