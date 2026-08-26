Gaming

Tides of Annihilation: Preview-Version zeigt neue Gameplay-Einblicke

Giovanni Senioroce
Von
Bildquelle: Eclipse Glow Games

Das chinesische Entwicklerstudio Eclipse Glow Games möchte mit Tides of Annihilation das Genre der Fantasy-Action-Adventures auf eine neue Stufe heben. Im Zuge der Gamescom hat das Studio nun verschiedenen Medien eine Preview-Version zum Ausprobieren bereitgestellt und dabei das „schnelle, effektive und ereignisreiche Kampfsystem“ im Detail präsentiert.

Die gezeigten Einblicke in das Spiel gefallen mir sehr gut. Gerade für ein Erstlingswerk eines Entwicklerstudios ist das durchaus beeindruckend.

Tides of Annihilation wird für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum hat das Entwicklerstudio jedoch bisher nicht genannt. Ich gehe davon aus, dass die Veröffentlichung Anfang 2027 erfolgen wird.

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