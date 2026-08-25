Gaming

Gamer geben überraschend viel Geld für Spiele aus

René Hesse
Von
2 Kommentare
Nintendo Switch 2 Pro Controller

Gamer in Deutschland geben im Schnitt 334 Euro pro Jahr für Computer- und Videospiele aus.

Das geht aus einer repräsentativen Bitkom-Befragung unter 1.205 Personen ab 16 Jahren hervor, darunter 663 Gamer. Berücksichtigt wurden Spieler, die nicht ausschließlich kostenlose Games nutzen. Drei Viertel der Gamer geben demnach Geld für ihr Hobby aus.

Besonders hoch fallen die Ausgaben beim oberen Viertel aus. Diese Gruppe zahlte nach eigenen Angaben durchschnittlich 781 Euro innerhalb von zwölf Monaten. 4 Prozent der zahlenden Gamer kamen sogar auf mehr als 1.000 Euro.

Gaming-Ausgaben sinken mit zunehmendem Alter

Die Befragung zeigt deutliche Unterschiede bei Ausgaben und Altersgruppen:

  • 63 Prozent geben jährlich 100 bis 300 Euro aus.
  • 12 Prozent zahlen zwischen 500 und 1.000 Euro.
  • 16- bis 29-Jährige kommen im Schnitt auf 376 Euro.
  • Gamer ab 65 Jahren geben durchschnittlich 168 Euro aus.

Bei den 30- bis 49-Jährigen liegen die durchschnittlichen Ausgaben bei 353 Euro, bei den 50- bis 64-Jährigen bei 294 Euro. Die Zahlen veröffentlicht Bitkom unmittelbar vor dem Start der Gamescom.

Ich finde vor allem die große Spanne bemerkenswert. Gaming ist für viele zwar ein vergleichsweise moderates Hobby, ein kleinerer Teil der Spieler investiert aber mehrere Hundert oder sogar mehr als 1.000 Euro pro Jahr.

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    Die haben eben sonst keine Probleme

    Antworten
    1. EXOzynth ☀️
      sagt am zu Matze52 ⇡

      Muss immer jeder Probleme haben oder was dieser alberne Spruch? Das kann man bei dir gewiss genauso sagen, weil du dein Geld höchstwahrscheinlich auch für irgendein Hobby ausgibst, das andere fragwürdig langweilig oder was auch immer finden. Wenn du Probleme hast, dann mach halt was dagegen! ;)
      Ich geb – u.a. – tausende Euro im Jahr fürs Mountainbike aus, und nein, ich hab keine Probleme.

      btw. Ich lieg so bei ~100 € im Jahr. Ein Spiel, vielleicht auch mal ein Zweites, dass ich aber auch Jahre spiele. Das teuerste ist da eher GeForce Now, aber mit Angeboten wie zuletzt 140,- € für 1 Jahr Ultimate ist es halt auch die mit Abstand günstigste Art zu zocken.
      Selbst bei 1000,- € ist das wahrscheinlich noch der kleinste Faktor im Gaming-System. :D

      Antworten

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