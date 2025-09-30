Social

„TikTok mit KI-Videos“: OpenAI plant eine neue App

Chatgpt

Bei OpenAI gibt es derzeit viele Veränderungen, wie der Schritt zu Werbung bei ChatGPT, einem proaktiven Assistenten und eigener Hardware. Doch das ist noch nicht alles, denn wir Wired berichtet ist auch eine ganz neue App in Entwicklung.

OpenAI möchte eine Art „soziales Netzwerk“ im Stil von TikTok, in dem man vertikal durch KI-generierte Videos (die mit Sora 2 erstellt wurden) scrollt. Das Limit liegt wohl bei 10 Sekunden und das Team testet die App schon seit letzter Woche intern.

Das ist, vor allem mit Blick am Interesse an Werbung, ein logischer Schritt und man kann auch bei der Konkurrenz (wie Meta) sehen, dass das Interesse an eigenen KI-Feeds für solche Inhalte wächst. Bisher ist noch unklar, wann die App kommen soll.

