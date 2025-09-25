Werbung bei ChatGPT ist wohl sichere Sache

Dienste

ChatGPT dürfte mittelfristig Werbung bekommen, damit haben viele gerechnet, da es das Unternehmen mittlerweile selbst als gute Option einstuft. Und das ist eine andere Aussage, als man sie früher getroffen hat, wo Werbung keine Option war.

Doch so richtig bestätigt wurde das öffentlich noch nicht, intern soll die Sache schon anders aussehen. In einem Schreiben an Mitarbeiter soll Sam Altman von sehr hohen Kosten für die kommenden Server gesprochen haben, das muss man irgendwie finanzieren. Eine Lösung ist Werbung, so Alex Heath von Sources News.

Ich habe früher oder später damit gerechnet, denn die Entwicklung von Diensten wie ChatGPT ist teuer, wie auch die Pflege und die laufenden Kosten. Und ein paar Premium-Nutzer werden diese Kosten langfristig definitiv nicht decken können.

Neben der Werbung soll langfristig auch Hardware eine Einnahmequelle für OpenAI werden, die mit Jony Ive geplante Offensive an Produkten startet dann Ende 2026.

