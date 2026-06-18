Tim Cook bestätigt: Apple-Produkte werden teurer

Apple kann die stark gestiegenen Kosten für RAM und Speicher nicht länger „absorbieren“, so Tim Cook im Wall Street Journal. Man wird daher die Preise für Apple-Produkte erhöhen. Der Apple-Chef sagte aber nicht, welche Produkte jetzt oder in Zukunft teurer werden. Man wolle schauen, dass es im Rahmen bleibt.

Vor allem die Hersteller von RAM und Speicher haben die Preise in letzter Zeit, weil die Nachfrage so groß ist, erhöht, auch Apple muss mehr Zahlen, so Tim Cook. Man hat das eine Weile ausgeglichen, aber das hat ein Ende. Wobei man aus einem „kann“ ein „will“ machen sollten, denn Apple hätte theoretisch genug Geld dafür.

Bei Aktienunternehmen kommen aber die Anleger vor den Kunden.

Interessant ist jedoch, dass Apple bei vielen Produkten, wie dem iPhone, die Preise ausgereizt hat und sie teilweise schon wieder senkte. Man muss also wirklich sehr behutsam vorgehen. Vermutlich wird man es über den Wegfall der Basisversionen machen, das ist ein beliebter Weg bei Herstellern, wenn eine Knappheit herrscht.

Beim iPhone gibt es zum Beispiel keine 128 GB mehr, beim Mac Mini keine Version mit 32 GB RAM und so weiter. Apple zahlt für 256 GB Speicher beim iPhone aber nicht so viel, wie man beim Endkunden mehr verlangt, so steigern man den Gewinn. Eine Taktik, die wir in diesem Jahr also vermutlich noch häufiger bei Apple sehen.

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