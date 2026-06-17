Eine gute Nachricht für das Apple iPhone 18

Im Herbst wird es zwar noch kein iPhone 18 bei Apple geben, das soll erst Anfang 2027 kommen, aber wenn es kommt, dann angeblich mit 12 GB RAM. Diese Frage war bisher noch offen, da die RAM-Preise explodiert sind, aber 12 GB RAM sind für alle neuen Siri-Funktionen nötig, alles andere hätte mich also auch gewundert.

Wobei, nach dem iPhone 15 nicht, das hatte auch nicht die entsprechende Leistung für die Apple Intelligence und nur das iPhone 15 Pro wurde mit dieser versorgt.

Doch die gute Nachricht, so die Quelle, am Preis wird sich wohl nichts ändern, bei Apple nutzt man das also nicht für eine Preiserhöhung. Das kann sich bis zum Start in ein paar Monaten noch ändern, sowas sei an dieser Stelle aber auch erwähnt.

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