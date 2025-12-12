Tomb Raider: Klassiker von 1996 bekommt ein Remake
Es hat sich kurz vor den Game Awards schon angedeutet und wurde dort offiziell bestätigt, wie bekommen 2026 ein Remake von Tomb Raider. Das hört auf den Titel „Legacy of Atlantis“ und interpretiert die Geschichte von 1996 etwas anders.
Details zur Neuinterpretation fehlen noch, ich weiß auch nicht, was im ersten Trailer alles neu ist, denn ich habe das Original damals als Kind gespielt, kann mich aber an nicht mehr viel erinnern. Tomb Raider erscheint für den PC, die PS5 und Xbox.
Achja, und 2027 folgt dann auch ein ganz neues Spiel mit Lara Croft:
