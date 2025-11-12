Tomorrow führt Schufa-Prüfung ein

Tomorrow integriert ab heute einen Schufa-Check bei der Kontoeröffnung.

Der Hamburger Fintech-Anbieter Tomorrow informiert über eine grundlegende Änderung im Antragsprozess für neue Konten. Wie das Unternehmen mitteilte, wird ab dem 12. November 2025 bei der Kontoeröffnung eine Schufa-Prüfung durchgeführt. Bislang war die Kontoeröffnung ohne Schufa-Abfrage möglich, was eine hohe Annahmequote begünstigte.

„Konto ohne Schufa“ war einmal

Ich finde die Änderung durchaus nachvollziehbar, da sie das Produkt klarer positioniert. Tomorrow legt den Fokus jetzt stärker auf besser aufgestellte Kunden, die dem Fintech unter Umständen mehr Geld einspielen.

Gleichzeitig könnte die Anpassung die Attraktivität des Angebots für bisherige Zielgruppen mit schwächerem Bonitätsscore verringern, was das Wachstum dämpfen dürfte.

