Tomorrow führt Schufa-Prüfung ein

Tomorrow integriert ab heute einen Schufa-Check bei der Kontoeröffnung. 

Der Hamburger Fintech-Anbieter Tomorrow informiert über eine grundlegende Änderung im Antragsprozess für neue Konten. Wie das Unternehmen mitteilte, wird ab dem 12. November 2025 bei der Kontoeröffnung eine Schufa-Prüfung durchgeführt. Bislang war die Kontoeröffnung ohne Schufa-Abfrage möglich, was eine hohe Annahmequote begünstigte.

„Konto ohne Schufa“ war einmal

Ich finde die Änderung durchaus nachvollziehbar, da sie das Produkt klarer positioniert. Tomorrow legt den Fokus jetzt stärker auf besser aufgestellte Kunden, die dem Fintech unter Umständen mehr Geld einspielen.

Gleichzeitig könnte die Anpassung die Attraktivität des Angebots für bisherige Zielgruppen mit schwächerem Bonitätsscore verringern, was das Wachstum dämpfen dürfte.

  1. Thomas H. 👋
    sagt am

    Der Link im Artikel führt zu „mein-onlineantrag.de“, und nicht zur Seite von Tomorrow… wirkt nicht gerade sonderlich seriös…

    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Thomas H. ⇡

      Das ist der offizielle Link des offiziellen Partnerprogramms von Tomorrow. Dafür können wir nichts.

