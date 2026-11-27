E-Auto-Batterien können theoretisch eine Million Kilometer schaffen. „Quarks“ erklärt, warum die Akkus deutlich langlebiger sind als oft vermutet.

Wer ein gebrauchtes Elektroauto kaufen möchte, beschäftigt sich früher oder später mit dem Zustand der Batterie. Verständlich, schließlich ist der Akku ein teures Bauteil. Und vom Smartphone kennt man es ja: Nach wenigen Jahren lässt die Kapazität spürbar nach.

Bei Elektroautos sieht die Sache allerdings anders aus. Das Wissenschaftsformat Quarks Studio Q vom WDR hat sich die Alterung von Lithium-Ionen-Akkus genauer angesehen und dafür Batterieforscher befragt, Studien ausgewertet und einen besonders beanspruchten Dienstwagen untersucht.

Warum E-Auto-Akkus länger halten als Smartphone-Akkus

Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Nutzung. Während ein Smartphone laut Quarks rechnerisch etwa 365 vollständige Ladezyklen pro Jahr durchläuft, kommt ein Elektroauto unter günstigen Bedingungen auf ungefähr 30. Dazu kommt ein Batteriemanagement-System, das die Zellen überwacht und schützt.

Ganz ohne Alterung funktioniert es trotzdem nicht. Quarks unterscheidet zwischen kalendarischer Alterung, die auch ohne Nutzung stattfindet, und zyklischer Alterung durch das Laden und Entladen.

Auch die Temperatur, der Ladezustand und das Ladeverhalten spielen eine Rolle. Im Video geht es deshalb unter anderem um folgende Fragen:

Wie stark beeinflussen Hitze, Kälte und Schnellladen die Lebensdauer?

Was bringt die bekannte 80-Prozent-Regel beim Laden tatsächlich?

Welche Unterschiede gibt es zwischen LFP- und NMC-Batterien?

Wie gesund sind gebrauchte E-Auto-Batterien?

Besonders interessant ist der Blick auf die Praxis. Quarks beschäftigt sich mit Daten von Tausenden Elektroautos und der Frage, wie viel Akkukapazität nach 50.000 beziehungsweise 150.000 Kilometern noch vorhanden ist.

Außerdem wird ein fünf Jahre alter Dienstwagen untersucht, der besonders häufig mit 100 Prozent Ladezustand am Strom hängt. Eigentlich keine ideale Behandlung für einen Lithium-Ionen-Akku. Wie stark die Batterie darunter gelitten hat, wird im Video überprüft.

Die theoretisch mögliche Laufleistung von einer Million Kilometern sollte man dabei nicht als Garantie verstehen. Zellchemie, Nutzung und Alterungsbedingungen unterscheiden sich erheblich. Auch die von Quarks aufgeführten Studien zeigen, dass pauschale Aussagen zur Lebensdauer schwierig sind.

Das rund 20 Minuten lange Video ist jedenfalls sehenswert, gerade wenn man über den Kauf eines gebrauchten Elektroautos nachdenkt. Statt sich allein auf Alter und Kilometerstand zu verlassen, lohnt sich ein genauer Blick auf den tatsächlichen Batteriezustand.

Das Video von Quarks Studio Q: „E-Auto: Dein Akku lebt länger!“

Die umfangreiche Quellenliste zum Video enthält unter anderem Untersuchungen von Geotab und AVILOO sowie wissenschaftliche Arbeiten zur Batteriealterung. Bei den AVILOO-Daten weist Quarks allerdings ausdrücklich darauf hin, dass der Anbieter selbst Batterietests verkauft und die Methodik nicht öffentlich einsehbar ist. Eine Einschränkung, die man bei der Einordnung solcher Zahlen durchaus berücksichtigen sollte.

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