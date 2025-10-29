Toyota zeigt elektrischen Corolla: „Wir werden das Auto neu erfinden“

Toyota plant mit der neuen und 13. Generation des Corolla einen großen Schritt für den Bestseller und das meistverkaufte Auto der Welt. Man möchte es nächstes Jahr „neu erfinden“ und wird den neuen Corolla elektrisch und als Verbrenner anbieten.

Im Rahmen der Japan Mobility Show 2025 hat Toyota das erste Konzept für den nächsten Corolla gezeigt, den man schon vor ein paar Tagen anteaserte. Es gibt ein komplett neues Design, neue Technik und Toyota plant einen neuen Innenraum.

Technische Details zum neuen Corolla nannte Toyota noch nicht, aber wenn das Konzept gut ankommt, dann will man es auch so in Serie bringen. Mit diesem Schritt, und das sei wichtig, will man den Corolla aber nicht „höher positionieren“.

Gefällt mir, sehr gut sogar, das ist wirklich ein radikal neuer Ansatz für den Toyota Corolla. Doch man muss bei Ankündigungen auf einer Messe immer skeptisch sein, denn entscheidend ist am Ende die Serie mit den Details und dem finalen Preis.