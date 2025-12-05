Toyota plant elektrischen Sportwagen von Lexus

Die Toyota Motor Corporation plant einen elektrischen Sportwagen und wird dafür die Luxusmarke Lexus nutzen. Diese Woche hat man den Lexus LFA als Konzept für diese Zukunft vorgestellt, eine Serienversion könnte 2027 bei Kunden stehen.

Bei Lexus möchte man damit die Erwartungen der Kunden übertreffen, nennt aber noch keine technischen Details. Sicher ist nur, dass wir hier über 4,7 Meter in der Länge und 2 Meter in der Breite sprechen und natürlich ist das ein Zweisitzer.

Das Elektroauto wird parallel zum neuen Toyota GR GT (Verbrenner) entwickelt, soll aber die Vorzüge eines Elektroautos hervorheben. Lexus hat auch betont, dass LFA nicht mehr nur für Verbrenner steht, es gab ja bereits einen Sportwagen (2010).