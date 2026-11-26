Geely möchte 2027 drei neue Modelle in Europa auf den Markt bringen, aber der Fokus liegt nicht nur auf Elektroautos. Genau genommen gibt es zwei Verbrenner, den Geely Monjaro (ein Hybrid-SUV in der Größe eines Skoda Kodiaq) und Geely Galaxy Cruiser (ein Offroad-SUV im Stil des bekannten Land Rover Defender).

Darüber hinaus möchte Geely das Tesla Model 3 und den BYD Seal mit einer vollelektrischen und sehr effizienten Limousine angreifen, dem Galaxy TT. Wobei dieser laut Autocar anders bei uns heißen wird, weil es den TT schon bei Audi gibt.

Geely baut 2028 ein Modell in Europa

Doch das sind weiterhin Modelle für den chinesischen Markt, die Geely für Europa anpasst, spannend wird es erst 2028. Dann wird ein kompakter und elektrischer SUV auf den Markt kommen, den Geely speziell für Europa entwickelt hat und hier bauen wird. Vermutlich im Ford-Werk in Spanien, wo sich Geely eingekauft hat.

Offiziell bestätigen wollte Geely das noch nicht und man hat den SUV auch nicht gezeigt, aber die Marke, zu der Marken wie Volvo oder Polestar gehören, will in Europa wachsen und in Zukunft nicht nur die China-Modelle auf den Markt bringen.

Bei den Hybriden bin ich durchaus optimistisch, wie auch bei einem kompakten und sicher preiswerten SUV, nur die Limousine wird es sehr schwer haben, das hat der BYD Seal auch schon gezeigt. Zum einen ist es nicht die größte Kategorie und zum anderen ist die Konkurrenz stark, da müsste man preislich schon attraktiver sein.

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