Der Passwortmanager 1Password bestätigt einen Hackerangriff, bei dem Kundendaten gestohlen wurden. Gespeicherte Passwörter sollen sicher sein.

Wie das Unternehmen in einer am 25. November 2026 veröffentlichten Mitteilung erklärt, begann die Untersuchung des Vorfalls bereits am 19. November. Ein Angreifer hatte offenbar Zugriff auf das geschäftliche GitHub-Konto eines Mitarbeiters erlangt. Darüber konnte er Quellcode einsehen und manipulierten Code in Backend-Dienste einschleusen.

Auf diesem Weg wurden administrative Kundendaten heruntergeladen. Betroffen ist laut 1Password nur ein Teil der Nutzer, eine konkrete Anzahl nennt das Unternehmen allerdings nicht.

1Password: Welche Kundendaten wurden gestohlen?

Zu den kopierten Informationen gehören Namen, E-Mail-Adressen, Konto- und Nutzerkennungen sowie Zeitpunkte der Kontoerstellung und letzten Anmeldung. Auch öffentliche Schlüssel, technische Kontoparameter und bestimmte Token aus Einladungs- und Wiederherstellungslinks waren darunter.

Der Angreifer konnte außerdem Quellcode aus privaten Repositories kopieren und auf die CI/CD-Infrastruktur zugreifen, die unter anderem für automatisierte Softwarebereitstellungen genutzt wird. Möglicherweise offengelegte interne Zugangsdaten wurden laut Unternehmen widerrufen oder ausgetauscht.

Die eigentlichen Passwort-Tresore, deren Inhalte und die zugehörigen geheimen Schlüssel waren nach Angaben von 1Password zu keinem Zeitpunkt zugänglich. Auch Apps und Browser-Erweiterungen seien nicht betroffen.

1Password warnt vor möglichen Phishing-Angriffen

Besondere Vorsicht gilt bei unerwarteten E-Mails zur Kontowiederherstellung oder Einladung. Die teilweise erbeuteten Token reichen allein zwar nicht für einen Kontozugriff aus, dennoch hat 1Password die zusätzlichen Bestätigungscodes vorsorglich von sechs Ziffern auf zehn alphanumerische Zeichen erweitert.

Nutzer müssen laut Anbieter weder ihr Passwort ändern noch andere Anpassungen vornehmen. Hinweise auf Kontoübernahmen durch die offengelegten Token habe die interne Untersuchung nicht ergeben.

Das Unternehmen informiert in seinem offiziellen Sicherheitsbericht über den Vorfall. Die fehlende Angabe zur Zahl betroffener Kunden lässt allerdings offen, wie groß der Datenabfluss tatsächlich war.

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