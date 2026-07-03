Trade Republic krempelt den Börsenhandel mit neuer Technik um

Die Investmentplattform Trade Republic führt eine neue Handelstechnologie mit erweiterten Funktionen ein.

Trade Republic hat die Einführung einer neuen Handelsinfrastruktur angekündigt. Künftig sollen Orders laut der Plattform automatisch zum besten verfügbaren Preis unter allen relevanten Börsen ausgeführt werden. Grundlage dafür ist ein aggregiertes Orderbuch, das handelbare Echtzeitkurse verschiedener Handelsplätze zusammenführt und unabhängig von der Ordergröße berücksichtigt.

Zusätzlich führt das Unternehmen sogenannte Direktpreis-Orders ein. Anleger können ihren Handelsplatz dabei selbst auswählen und laut Trade Republic auf insgesamt 30 Börsen zugreifen. Dazu gehören unter anderem Xetra, Euronext, Nasdaq und die New Yorker Börse. Die Funktion steht für Market-, Limit- und Stop-Orders zur Verfügung.

Trade Republic erweitert Angebot um Web Terminal und Live-Daten

Für mehr Transparenz sollen Nutzer künftig kostenlose Live-Daten erhalten. Neben dem aggregierten Orderbuch können auch die Orderbücher einzelner Börsen in Echtzeit eingesehen und miteinander verglichen werden.

Für die automatische Bestpreis-Ausführung fällt weiterhin eine Abwicklungspauschale von einem Euro pro Trade an. Direktpreis-Orders kosten laut Unternehmensangaben zwei Euro pro Ausführung zuzüglich möglicher Fremdkosten und Spreads.

Die wichtigsten Neuerungen:

Automatische Bestpreis-Ausführung über mehrere Börsen

Direktpreis-Orders an 30 Handelsplätzen

Kostenlose Live-Marktdaten und Orderbücher

Neues Web Terminal für aktive Anleger

Zeitgleich startet Trade Republic ein neues Web Terminal für den Browser. Dieses richtet sich insbesondere an aktive Anleger und umfasst Funktionen wie Charting, Screener, Portfolio-Analysen und individuell anpassbare Arbeitsbereiche.

Ich sehe in der Erweiterung vor allem den Versuch, Funktionen aus dem professionellen Börsenhandel für Privatanleger leichter zugänglich zu machen. Wie stark die neuen Werkzeuge im Alltag genutzt werden, dürfte sich erst nach dem breiteren Einsatz zeigen.

Zu Trade Republic →

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