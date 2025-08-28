Marktgeschehen

Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot

Autor-Bild
Von
|
Bildquelle: Trade Republic

Das deutsche Bankunternehmen Trade Republic und der italienische Sportartikelhersteller Kappa sind eine ungewöhnliche Kooperation eingegangen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben sie ein limitiertes Trikot mit dem Slogan „Retire Rich“ herausgebracht. Laut Pressemitteilung steht es „für eine Generation, die genug hat von leeren Versprechen und einem Pensionssystem, das nicht mehr funktioniert, und deshalb ihre Finanzen selbst in die Hand nimmt“.

„Retire Rich“ soll das Bewusstsein für das Rentensystem schärfen

Mit der Aktion will man auf das „marode Rentensystem“ hinweisen und gleichzeitig jüngere Menschen dazu animieren, sich über das Rentensystem zu informieren, Pläne zu entwickeln und die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen sowie finanziell aktiv zu werden. Zuletzt hat Trade Republic mit dem sogenannten Kinderdepot ein neues Angebot eingeführt, mit dem Eltern Geld im Namen ihrer Kinder anlegen können.

Die exklusiv im offiziellen Online-Shop von Kappa verfügbaren Trikots – entweder kurz- oder langärmelig – sind auf 2.000 Stück limitiert. Der Preis beträgt entweder 75,00 Euro oder 80,00 Euro.

Trade Republic spendet 25 Prozent des Verkaufspreises an die finlit foundation. Dies entspricht dem Anteil, mit dem Rentenzahlungen heute durch Steuergelder subventioniert werden, so das Unternehmen. Die gemeinnützige Organisation unterstützt junge Europäer mit praxisnahen Bildungsprogrammen zur Förderung der Finanzkompetenz.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

Tomorrow Bank Headerbild

Tomorrow verlängert Zinsaktion

Tomorrow verlängert die Zinsanpassung für sein Tagesgeldkonto im Zeitraum vom 1. August bis 30. September 2025. Bestands- und Neukundenzinsen unterscheiden…

28. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen