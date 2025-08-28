Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot

Das deutsche Bankunternehmen Trade Republic und der italienische Sportartikelhersteller Kappa sind eine ungewöhnliche Kooperation eingegangen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben sie ein limitiertes Trikot mit dem Slogan „Retire Rich“ herausgebracht. Laut Pressemitteilung steht es „für eine Generation, die genug hat von leeren Versprechen und einem Pensionssystem, das nicht mehr funktioniert, und deshalb ihre Finanzen selbst in die Hand nimmt“.

„Retire Rich“ soll das Bewusstsein für das Rentensystem schärfen

Mit der Aktion will man auf das „marode Rentensystem“ hinweisen und gleichzeitig jüngere Menschen dazu animieren, sich über das Rentensystem zu informieren, Pläne zu entwickeln und die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen sowie finanziell aktiv zu werden. Zuletzt hat Trade Republic mit dem sogenannten Kinderdepot ein neues Angebot eingeführt, mit dem Eltern Geld im Namen ihrer Kinder anlegen können.

Die exklusiv im offiziellen Online-Shop von Kappa verfügbaren Trikots – entweder kurz- oder langärmelig – sind auf 2.000 Stück limitiert. Der Preis beträgt entweder 75,00 Euro oder 80,00 Euro.

Trade Republic spendet 25 Prozent des Verkaufspreises an die finlit foundation. Dies entspricht dem Anteil, mit dem Rentenzahlungen heute durch Steuergelder subventioniert werden, so das Unternehmen. Die gemeinnützige Organisation unterstützt junge Europäer mit praxisnahen Bildungsprogrammen zur Förderung der Finanzkompetenz.

