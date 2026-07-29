News

Trade Republic gestaltet Zinswerbung inzwischen klarer

Autor-Bild
Von
|
Trade Republic (KI)

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat zwei Verfahren gegen Trade Republic mit einem gerichtlichen Vergleich beendet.

Die Klagen vor dem Landgericht Berlin II betrafen die Werbung von Trade Republic für Zinsen auf Guthaben sowie Angaben zur Einlagensicherung. Nach Angaben der Verbraucherzentrale verpflichtete sich der Anbieter, die beanstandeten Aussagen dauerhaft zu unterlassen.

Trade Republic teilte zudem mit, die betreffende Zinsaussage bereits lange vor dem Vergleich auf der eigenen Website angepasst zu haben. Sie sei daher nicht erst im Zuge der Einigung zurückgezogen worden.

Trade Republic gestaltet Zinswerbung transparenter

Im ersten Verfahren ging es um die Werbung „Zinsen auf Dein Cash“. Trade Republic hatte sich bereits 2024 verpflichtet, diese Werbung nicht zu verwenden, wenn Kunden die Verzinsung zunächst in der App aktivieren müssen. Weil die Verbraucherzentrale einen Verstoß gegen diese Verpflichtung sah, reichte sie Ende 2024 Klage ein.

Im zweiten Verfahren kritisierte die Verbraucherzentrale Angaben zur Höhe und Veränderlichkeit des Zinssatzes sowie zur Einlagensicherung. Nach ihrer Darstellung wurde nicht ausreichend deutlich gemacht, dass der beworbene Zinssatz von einem EZB-Zinssatz abhängt.

Zudem sei Guthaben laut Trade Republic teilweise in Treuhandkonten mit Einlagensicherung und teilweise in nicht abgesicherten Liquiditätsfonds angelegt worden. Die genaue Aufteilung sei erst nach Kontoeröffnung in der App sichtbar gewesen.

Die Vereinbarung umfasst mehrere Punkte:

  • Trade Republic unterlässt die beanstandeten Aussagen dauerhaft.
  • Das Unternehmen trägt die Kosten der Verfahren.
  • Eine Vertragsstrafe von 5.500 Euro wird gezahlt.

Aus Sicht der Verbraucherzentrale müssen Bedingungen für Zinsangebote vor Vertragsschluss erkennbar sein. Das gelte auch für Angaben dazu, ob Guthaben der Einlagensicherung unterliegt oder in Geldmarktfonds angelegt wird.

Ich finde den Vergleich vor allem deshalb relevant, weil Zinsangebote und Angaben zur Absicherung unmittelbare finanzielle Folgen für Kunden haben. Entscheidend ist daher, dass wesentliche Bedingungen bereits vor der Kontoeröffnung klar erkennbar sind. Für Trade Republic war es in meinen Augen vollkommen unnötig, hier nicht mit voller Klarheit aufzutreten, denn das hätte der Vermarktung kaum geschadet.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

Schloss Computer Geld

KI unter Aufsicht: Bafin bekommt neue Macht im Finanzsektor

Die Bafin überwacht künftig KI-Systeme von Banken, Versicherern und anderen Finanzunternehmen. Der deutsche Gesetzgeber erweitert das Mandat der Bafin mit…29. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Trade Republic gestaltet Zinswerbung inzwischen klarer
Weitere Neuigkeiten
Happy SIM feiert Geburtstag mit neuem 75-GB-Tarif – letzte Chance!
in Tarife | Update
Schloss Computer Geld
KI unter Aufsicht: Bafin bekommt neue Macht im Finanzsektor
in Fintech
Samsung macht IT-Sicherheit beim Smart-TV zum Kaufkriterium
in Unterhaltung
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 10: Neues Design könnte mit Android 18 kommen
in Firmware und Updates
Vinted und DHL bauen Versandangebot für Secondhand-Handel aus
in Handel
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht neuen Marktüberwachungsbericht
in Mobilität
Deutsche Automobilbranche in der Krise: BMW baut Stellen ab
in Mobilität
Der neue Smart #1 wird ein großes Upgrade
in Mobilität
BMW überrascht mit Entscheidung bei neuem Elektroauto
in Mobilität
Fresh’n Rebel Smartfinder für Apple „Wo ist?“ und Google „Mein Gerät finden“ zum Schnäppchenpreis
in Schnäppchen