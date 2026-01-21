Trennt sich OnePlus vom Smartphone-Markt?

Sehen wir 2026 wieder eine Welle an alten Smartphone-Marken, die den Markt verlassen? Es wäre durchaus möglich, dass sich Oppo von zwei Untermarken trennt, denn das Ende von Realme wurde wohl eingeleitet und auch OnePlus steht vor dem Aus. Noch nicht offiziell, aber die Daten deuten wohl schon darauf hin.

Eine sehr ausführliche Analyse von Android Headlines, bei der man auch mehrere Quellen mit einbezogen hat, kommt zum Ergebnis, dass sich Oppo von OnePlus trennt. Noch existiert die Marke und geplante Modelle kommen, aber man bereitet sich wohl im Hintergrund auf das Ende vor, denn OnePlus funktioniert nicht mehr.

OnePlus hat in den letzten zwei Jahren mächtig Federn gelassen und ist selbst in den Kernmärkten, in denen man einst das große Potenzial sah (wie Indien) massiv eingebrochen. In letzter Zeit wurden Büros, Stellen und Stores abgebaut und Oppo glaubt wohl nicht mehr an die alte Untermarke und distanziert sich jetzt davon.

OnePlus kostet zu viel Geld im Unterhalt

Der Grund sind in erster Linie die Kosten, denn mehrere Marken bedeutet auch höhere Kosten und während Oppo wächst, so brechen die anderen Marken ein. Es wäre nach Asus die zweite Meldung in kurzer Zeit, aber mich überrascht das Ende von OnePlus auch nicht, denn die Zeichen sind seit einer ganzen Weile zu sehen.

Nach den Patent-Problemen in Europa, genau genommen hier in Deutschland, hat man den Laden heruntergewirtschaftet und reduziert, Geld für Marketing und Co. ist nicht mehr da und man verkauft die Smartphones so nebenbei – übrigens auch ohne Netzbetreiber. So sieht keine Marke aus, die hier besonders erfolgreich ist.

Kleinere Marken haben es jedenfalls immer schwerer, die großen Player haben sich etabliert und Menschen behalten ihre Smartphones immer länger, daher sterben viele aus. Werden wir 2026 das Aus von OnePlus sehen? Das hängt von Oppo ab. Auf dem deutschen Markt spielt OnePlus aber sowieso keine große Rolle mehr.

Nachtrag: OnePlus hat sich mittlerweile dazu geäußert und betont, dass man am Geschäft mit Smartphones festhält. Es wäre aber nicht das erste Dementi, was sich als falsch herausstellt. Am Ende werden 2026 die Taten entscheidend sein. Und wie gesagt, bei uns in Deutschland ist die Marke sowieso kaum noch so richtig aktiv.