Das Ende ist da: Asus trennt sich von Smartphones

Asus hat sich in den letzten Jahren, wie viele Marken der Anfangsära, nach und nach von Smartphones distanziert und immer weniger und immer schlechtere Modelle auf den Markt gebracht. Während andere schon deutlich früher das Ende einleiteten, so hielt Asus, zuletzt mit zwei Modellen, die Sparte noch am Leben.

Doch im Rahmen eines Events in China hat Asus bestätigt, was schon klar war, es wird keine neuen Smartphones mehr geben. Das Zenfone und ROG Phone enden.

Beim Zenfone wundert es mich nicht, das war früher auch schon eine Nische, aber hatte seine Fans. Asus dachte aber, dass ein 0815-Modell erfolgreich sein wird und täuschte sich damit. Bei der ROG-Reihe wundert es mich schon eher, denn die hat noch Fans und in China sind solche Gaming-Smartphones durchaus erfolgreich.

Doch der Markt ist hart umkämpft und das Ende von Asus wird jetzt auch kein zu großer Verlust für die Branche sein. Ich bin zwar immer ein Fan von Konkurrenz, aber aus meiner Sicht war Asus in letzter Zeit einfach keine gute Option mehr.

Asus will aktuelle Modelle weiterhin supporten, da muss man sich also, wenn man zu den wenigen gehört, die ein Smartphone von Asus gekauft haben, keine Sorgen machen. Rechnet aber mit wenig, denn ein guter Support lohnt sich jetzt nicht mehr (wobei der Support bei Asus sowieso nie die Stärke war, das wussten die Nutzer).

