Samsung kündigt großen Neustart für Bixby an

Bixby rückt bei Samsung wieder mehr in den Fokus und bekommt in diesem Jahr mit One UI 8.5, was vermutlich mit der Galaxy S26-Reihe startet, einen Neustart.

Das hat Samsung heute in einem, mittlerweile gelöschten, Blogeintrag bestätigt. Man setzt bei der Galaxy AI in Zukunft nicht mehr so viel auf Google und Gemini, sondern integriert Perplexity in Bixby, dieser Schritt deutete sich bereits 2025 an.

Eine Live-Suche im Web, mehr Informationen für Nutzer, eine Integration in das OS (schalte XY an) und mehr, Samsung hat eine große Zukunft für Bixby geplant. Aber, wie Apple, die Technik dafür musste man einkaufen, alleine klappt es auch nicht.

Der Neustart von Bixby wird bei Samsung in diesem Jahr also ein sehr spannendes Thema sein, vor allem mit Blick auf die Zusammenarbeit zwischen Samsung und Google. Bisher basieren viele KI-Tricks auf Technik von Google und mich wundert, dass Samsung sich einen anderen Partner gesucht hat, mit dem man das aufbaut.