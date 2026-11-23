Apple hat für 2026 keine weiteren Neuheiten mehr geplant, aber es geht direkt Anfang 2027 weiter. Vor ein paar Wochen lieferte uns Mark Gurman nicht nur die Roadmap für Ende 2026, die komplett stimmte, sondern auch für Anfang 2027.

In seinem aktuellen Newsletter für Bloomberg wurde die Quelle am Wochenende etwas präziser, so soll Apple die neuen Produkte in zwei größere Wellen aufgeteilt haben. Den Anfang macht demnach eine kleine „Budget-Welle“ im ersten Quartal:

Apple iPad

Apple iPhone 18

Apple iPhone 18e

MacBook Neo

MacBook Air

Diese Produkte sollen zwischen Januar und März auf den Markt kommen und in Q2 2027 wird es dann ein bisschen teurer bei Apple. Laut Mark Gurman werden wir zwischen April und Juni die folgenden drei Produkte bei Apple im Lineup sehen:

Apple iPad Pro

Apple iPad Air

Apple iPhone Air 2

Mit einem großen Apple Event ist eher nicht zu rechnen, das wird vermutlich wie jetzt im Herbst ablaufen und Apple plant die ein oder andere „Experience“. Neue Macs nennt die Quelle übrigens nicht, obwohl mit dem neuen iPad Pro das M7-Lineup bei Apple starten soll, ich hätte ja zur WWDC 2027 im Juni damit gerechnet.

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