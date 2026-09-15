Mobilität

VW ID Polo GTI: Volkswagen reagiert auf Kritik

Oliver Schwuchow
Von

Der VW ID Polo GTI soll der erste vollelektrische GTI werden und die Marke in das elektrische Zeitalter mitnehmen. GTX wird man auslaufen lassen. Aber der erste GTI bekam auch Kritik, vor allem bei den Leistungsdaten. Jetzt bessert VW nach.

VW ID Polo GTI darf schneller fahren

Bei der Leistung ändert sich nichts, es bleibt weiterhin bei 166 kW (226 PS) an der Vorderachse und 6,8 Sekunden für 0 auf 100 km/h sind im elektrischen Zeitalter nicht unbedingt beeindruckend, aber vor allem der Top-Speed wurde oft kritisiert.

Der VW ID Polo regelt schon bei 160 km/h ab, der VW ID Polo GTI sollte aber auch schon bei 175 km/h dicht machen. Am Wochenende verriet jetzt VW-Chefdesinger Andreas Mindt, dass man die Kritik gehört hat, es sind doch 190 km/h Top-Speed.

Damit ist man immer noch weit von einem VW Polo GTI mit 240 km/h entfernt, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Viel mehr als 200 km/h benötigen in der Klasse nicht viele, aber die 2 sollte bei einem GTI eigentlich schon vorne stehen.

VW ID.3 GTI wird auch noch folgen

Nach dem VW ID Polo GTI kommt übrigens auch noch ein VW ID.3 GTI, der auf dem neuen VW ID.3 Neo basiert. Der VW ID.3 GTX regelte bei 180 km/h ab, der GTI wird also sicher mehr bieten (aber vermutlich nicht die 250 km/h eines VW Golf GTI).

Ich bin jetzt niemand, der 250 km/h mit einem Polo fahren wollen würde, aber man sollte eben bedenken, dass diese Autos sehr teuer sind und Konkurrenten in der Elektromobilität gerne mehr Leistung verbaut haben. Wenn VW das GTI-Branding schon weiterleben lassen möchte, sollte man vielleicht die Strategie anpassen.

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