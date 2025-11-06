Firmware und OS

Überraschung: Apple entfernt mit iOS 26.2 eine WLAN-Funktion

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Apple und die EU, dieses Thema begleitet uns hier seit Monaten, weil sich der US-Konzern wie kein anderer gegen den Digital Markets Act wehrt und das auf dem Rücken der eigenen Nutzer ausbadet. Manchmal bleibt man standhaft und liefert Funktionen nicht in der EU aus, manchmal knickt man später allerdings doch ein.

Apple entfernt WLAN-Funktion mit iOS 26.2

Doch man ist auch bereit, Funktionen zu entfernen, um Konkurrenz von größeren Drittanbietern zu verhindern. Die EU möchte zum Beispiel mehr Auswahl bei den Wearables und Alternativen für die Apple Watch. Das gefällt Apple nicht und bevor man das zulässt, entfernt man jetzt lieber eine Funktion, die es seit Jahren gibt.

Mit iOS 26.2 (und watchOS 26.2) wird im Dezember die WLAN-Synchronisierung bei der Apple Watch und dem iPhone gestrichen. Das habe Apple laut Numerama, einer Quelle aus Frankreich, bestätigt und als Grund nennt man den DMA. Apple hätte sonst bis Ende 2025 die Schnittstelle für anderen Uhren öffnen müssen.

Apple argumentiert mit dem Datenschutz

Bei Apple argumentiert man natürlich, wie in den meisten Fällen, mit dem Schutz der Daten der Nutzer. Eine Argumentation, bei der man immer wieder versucht, dass Menschen glauben, dass nur Apple die Daten sicher schützen kann. Dieser Schritt kommt mit dem Update im Dezember, aber Details stehen bisher noch aus.

Für mich ist es zwar kein großer Verlust, aber als Nutzer ist es ärgerlich, dass Apple sich nicht an die Regeln in der EU hält, immerhin macht man das in Regionen wie China ohne großes Aufsehen. Hier müssen es jedoch die eigenen Nutzer von Apple ausbaden und man fühlt sich in der EU jetzt wie ein „Nutzer 2. Klasse“ bei Apple.

1 Milliarde Dollar pro Jahr: Apple kauft die neue KI für Siri bei Google ein

Apple setzt bei der neuen Version von Siri auf die Hilfe von Google, alleine schafft man es nicht und die…

6. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kael 👋
    sagt am

    Was ist überhaupt mit WLAN Synchronisation gemeint?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Überraschung: Apple entfernt mit iOS 26.2 eine WLAN-Funktion
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 Ultra mit „deutlichen Verbesserungen beim Ladevorgang“
in Smartphones
Smart 1 Und 3 Elektro
Smart geht Nachfrage-Problem bei Elektroautos an
in Mobilität
1 Milliarde Dollar pro Jahr: Apple kauft die neue KI für Siri bei Google ein
in Dienste
PlayStation Portal: Cloud-Gaming ist offiziell da
in Gaming
Google Maps wird dank Gemini deutlich mächtiger
in Dienste
Gta 6 2026 Header
GTA 6 in den Startlöchern: Neuer Trailer und Vorbestellungen
in Gaming
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen startet neues „ID Versprechen“ für Elektroautos
in Mobilität
Škoda erweitert Auto-Abo um neue Elektro-Modelle
in Mobilität
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket soll bis 2030 fortgeführt werden
in Mobilität
Elektro knackt die 20 % – so entwickelt sich der Automarkt in Deutschland
in Marktgeschehen