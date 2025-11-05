Firmware und OS

Apple knickt ein: Live Übersetzung kommt in die EU

Na also, es geht doch, wenn man nur wirklich will. Zwar mit Verspätung, aber ab Dezember wird es die „Live Übersetzung mit AirPods“ auch bei uns geben, sie sind also vermutlich ein Teil von iOS 26.2, was ab sofort in der Beta verfügbar ist.

Apple habe „zusätzlichen Entwicklungsaufwand“ betrieben, um „die Anforderungen des Digital Markets Act zu erfüllen“. Da hat man im September also noch etwas getrommelt, aber sich am Ende aber doch für den richtigen Weg entschieden.

Live Übersetzung ist schnell erklärt: Wenn sich zwei Personen mit AirPods (Pro 2, Pro 3 oder 4er) unterhalten, dann wird das Gesagte direkt übersetzt. Es gibt hier Chinesisch (Mandarin, Vereinfacht und Traditionell), Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Portugiesisch, so Apple.

So, und jetzt noch die anderen Funktionen mit „zusätzlichen Entwicklungsaufwand“ in die EU bringen, damit nicht die Nutzer diesen Streit von Apple ausbaden müssen.

Das kommt unerwartet: WhatsApp jetzt für die Apple Watch verfügbar

Erst vor wenigen Tagen landete WhatsApp für die Apple Watch in der Beta für iOS und somit war offiziell klar,…

4. November 2025 | Jetzt lesen →

mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple knickt ein: Live Übersetzung kommt in die EU
