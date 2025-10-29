Überraschung: Auch Huawei hat ein Air-Smartphone

Samsung war mit dem Galaxy S25 Edge etwas schneller als Apple mit dem iPhone Air, doch so langsam folgt der Rest der Branche und bringt ein dünnes und leichtes Smartphone auf den Markt. Huawei ist der nächste Kandidat auf dieser Liste.

Die neue 70er-Serie der Mate-Reihe wird auch ein Huawei Mate 70 Air beinhalten, das zeigt ein Bild von einem Flyer aus China. Details gibt es noch keine, aber es ist davon auszugehen, dass auch Huawei den „gehobenen Ansatz“ beim Air verfolgt.

Stellt sich nur die Frage, wie das bei Huawei ankommt, denn Samsung denkt schon über das Ende des Edge nach und das iPhone Air von Apple kämpft ebenfalls. Die Menschen haben nicht unbedingt auf dünne, abgespeckte und teure Smartphones gewartet. Ich gehe davon aus, dass das bei Huawei auch nicht anders sein wird.