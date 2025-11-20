UGREEN Black Week 2025 mit Rabatten auf NAS und Gadgets
UGREEN startet in die Black Week 2025 mit Rabatten von bis zu 40 Prozent auf Gadgets und 25 Prozent auf NAS-Produkte.
Laut Unternehmensangaben sind dies die höchsten Preisnachlässe des Jahres. UGREEN bietet zudem eine Preisgarantie für NAS-Produkte, bei der der Differenzbetrag erstattet wird, falls die Preise später noch weiter sinken. Die Aktion läuft noch bis zum 1. Dezember.
Black Week 2025: Überblick zu den UGREEN-Angeboten und Rabatten
Die Rabatte umfassen verschiedene Produktkategorien, darunter Powerbanks, Dockingstationen und NAS-Systeme. Beispielsweise ist die UGREEN Nexode 20.000 mAh Powerbank mit 165W Schnellladeleistung während des Black Friday für 59,99 Euro anstelle von 89,99 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 33 Prozent entspricht.
Ebenfalls im Angebot ist das DH4300 Plus NAS mit NFC-One-Touch-Setup und bis zu 120 TB Speicherkapazität; dieses kostet am Black Friday 25 Prozent weniger als der UVP.
Kernpunkte der UGREEN Black Week 2025
- Black-Friday-Angebote vom 20. November bis 1. Dezember
- Bis zu 40 % Rabatt auf Gadgets, bis zu 25 % auf NAS
- Preisgarantie für NAS-Produkte
Neben dem DH4300 Plus NAS sind weitere NAS-Modelle wie das DH2300 mit 20 Prozent Nachlass und diverse Bundle-Angebote mit USV-Optionen preisreduziert. Die Rabatte gelten auf verschiedene Speichergrößen und RAID-Konfigurationen, die unterschiedliche Nutzerbedürfnisse adressieren.
