UGREEN Black Week 2025 mit Rabatten auf NAS und Gadgets

UGREEN startet in die Black Week 2025 mit Rabatten von bis zu 40 Prozent auf Gadgets und 25 Prozent auf NAS-Produkte.

Laut Unternehmensangaben sind dies die höchsten Preisnachlässe des Jahres. UGREEN bietet zudem eine Preisgarantie für NAS-Produkte, bei der der Differenzbetrag erstattet wird, falls die Preise später noch weiter sinken. Die Aktion läuft noch bis zum 1. Dezember.

Black Week 2025: Überblick zu den UGREEN-Angeboten und Rabatten

Die Rabatte umfassen verschiedene Produktkategorien, darunter Powerbanks, Dockingstationen und NAS-Systeme. Beispielsweise ist die UGREEN Nexode 20.000 mAh Powerbank mit 165W Schnellladeleistung während des Black Friday für 59,99 Euro anstelle von 89,99 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 33 Prozent entspricht.

Ebenfalls im Angebot ist das DH4300 Plus NAS mit NFC-One-Touch-Setup und bis zu 120 TB Speicherkapazität; dieses kostet am Black Friday 25 Prozent weniger als der UVP.

Kernpunkte der UGREEN Black Week 2025

Neben dem DH4300 Plus NAS sind weitere NAS-Modelle wie das DH2300 mit 20 Prozent Nachlass und diverse Bundle-Angebote mit USV-Optionen preisreduziert. Die Rabatte gelten auf verschiedene Speichergrößen und RAID-Konfigurationen, die unterschiedliche Nutzerbedürfnisse adressieren.

Zu den Angeboten →

Ezviz

EZVIZ senkt die Preise: Smart-Home-Rabatte zur Amazon Black Friday Woche

EZVIZ gewährt im offiziellen Amazon-Store zum Black Friday bis zu 45 Prozent Rabatt auf diverse Smart-Home-Produkte. Vom 20. November bis…

20. November 2025 | Jetzt lesen →

