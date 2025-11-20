EZVIZ senkt die Preise: Smart-Home-Rabatte zur Amazon Black Friday Woche

EZVIZ gewährt im offiziellen Amazon-Store zum Black Friday bis zu 45 Prozent Rabatt auf diverse Smart-Home-Produkte.

Vom 20. November bis zum 1. Dezember 2025 profitieren Kunden von Angeboten auf Überwachungskameras, Video-Türsprechanlagen und smarten Türschlössern. Zu den beworbenen Produkten zählt die HP7 Pro Video-Türsprechanlage mit 4K-Kamera und Handvenenerkennung, die von 499,99 Euro auf 349,99 Euro reduziert ist.

Die H9c Dual 3K Pan & Tilt Kamera mit Schwenk-Neige-Objektiv für Außenüberwachung kostet statt 149,99 Euro nur 99,99 Euro. Das CB8 Lite Smart-Home Batterie Kamera Kit, geeignet für flexible, kabellose Nutzung und Solarpanelbetrieb, wird von 129,99 Euro auf 79,99 Euro angeboten.

Ebenfalls gesenkt ist das EP3x Pro+CH1 Kit, eine Dual-Objektiv-Video-Türklingel mit 2K-Auflösung und integrierter Speicherung, von 149,99 Euro auf 94,99 Euro.

Kernpunkte der EZVIZ Black Friday Aktion

Rabatte bis zu 45 Prozent auf ausgewählte Smart-Home-Produkte

Aktion vom 20. November bis 1. Dezember 2025 exklusiv im offiziellen Amazon-Store

Produktpalette umfasst Videotürsprechanlagen, Außenkameras und batteriebetriebene Kamerasets

Technische Merkmale wie KI-Erkennung, 4K/3K Auflösung, Nachtsicht und verschiedene Zugriffsmethoden

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.