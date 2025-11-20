Smart Home

EZVIZ senkt die Preise: Smart-Home-Rabatte zur Amazon Black Friday Woche

Autor-Bild
Von
|
Ezviz

EZVIZ gewährt im offiziellen Amazon-Store zum Black Friday bis zu 45 Prozent Rabatt auf diverse Smart-Home-Produkte.

Vom 20. November bis zum 1. Dezember 2025 profitieren Kunden von Angeboten auf Überwachungskameras, Video-Türsprechanlagen und smarten Türschlössern. Zu den beworbenen Produkten zählt die HP7 Pro Video-Türsprechanlage mit 4K-Kamera und Handvenenerkennung, die von 499,99 Euro auf 349,99 Euro reduziert ist.

Die H9c Dual 3K Pan & Tilt Kamera mit Schwenk-Neige-Objektiv für Außenüberwachung kostet statt 149,99 Euro nur 99,99 Euro. Das CB8 Lite Smart-Home Batterie Kamera Kit, geeignet für flexible, kabellose Nutzung und Solarpanelbetrieb, wird von 129,99 Euro auf 79,99 Euro angeboten.

Ebenfalls gesenkt ist das EP3x Pro+CH1 Kit, eine Dual-Objektiv-Video-Türklingel mit 2K-Auflösung und integrierter Speicherung, von 149,99 Euro auf 94,99 Euro.

Kernpunkte der EZVIZ Black Friday Aktion

  • Rabatte bis zu 45 Prozent auf ausgewählte Smart-Home-Produkte
  • Aktion vom 20. November bis 1. Dezember 2025 exklusiv im offiziellen Amazon-Store
  • Produktpalette umfasst Videotürsprechanlagen, Außenkameras und batteriebetriebene Kamerasets
  • Technische Merkmale wie KI-Erkennung, 4K/3K Auflösung, Nachtsicht und verschiedene Zugriffsmethoden
Dangbei N2 Mini

Dangbei bietet bis zu 35% Rabatt bei Amazons Black Friday Aktion

Dangbei bietet bis zu 35 % Rabatt auf Projektoren bei Amazons Black Friday & Cyber Monday in Deutschland. Dangbei nimmt…

20. November 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / EZVIZ senkt die Preise: Smart-Home-Rabatte zur Amazon Black Friday Woche
Weitere Neuigkeiten
Dangbei N2 Mini
Dangbei bietet bis zu 35% Rabatt bei Amazons Black Friday Aktion
in Hardware
Dreame startet seine Black-Friday-Aktionen
in Smart Home
Das „System Musk“: Ein Sky Original über Tesla und Elon Musk
in News
Product Use
Ring Intercom Audio zum neuen Bestpreis: Die Gegensprechanlage smart gemacht
in Smart Home
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation mit Rabattaktion – nur noch heute
in News | Update
Curve
Digitale Geldbörse vor Umbruch: Curve bestätigt Übernahme durch Lloyds Banking Group
in Fintech
Mercedes Benz E Klasse Header
Tschüss EQE: Mercedes plant elektrische E-Klasse
in Mobilität
Happy Sim
Happy SIM startet Black-Week-Tarife – jetzt noch mehr Datenvolumen
in Tarife | Update
Rewe Markt
Landgericht Köln rügt Rewe-Rabattwerbung
in Handel
O2 O2 Telefonica Germany
O2 erhöht Datenvolumen in allen Prepaid-Tarifen
in Tarife