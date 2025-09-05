Zubehör

UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard

Autor-Bild
Von
|

UGREEN hat eine neue Produktreihe vorgestellt, die den Qi2-Standard für kabelloses Laden mit 25 Watt unterstützt. Die MagFlow-Serie umfasst mehrere Ladegeräte und ist ab sofort erhältlich.

Die Qi2-Technologie basiert im Grunde auf Apples MagSafe-Architektur und soll höhere Ladeleistungen sowie mehr Sicherheit durch eine optimierte Temperaturkontrolle ermöglichen. Sie ist mit Geräten kompatibel, die das Magnetic Power Profile (MPP) unterstützen, und erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten für iPhones und Android-Smartphones.

Die neue MagFlow-Reihe besteht aus drei Hauptprodukten: einer magnetischen Powerbank, einem 2-in-1-Ladegerät sowie einer 3-in-1-Ladestation. Diese sollen eine parallele Nutzung mehrerer Geräte ermöglichen und sind auf kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt ausgelegt.

Preise und Verfügbarkeit der MagFlow-Serie

Die Produkte sind laut UGREEN über Amazon verfügbar. Zum Marktstart werden reduzierte Einführungspreise angeboten:

  • MagFlow Magnetische Powerbank 10.000mAh 25W: 59,99 EUR (statt 89,99 EUR UVP)
  • MagFlow 2-in-1 Magnetisches Kabelloses Ladegerät 25W: 49,99 EUR (statt 59,99 EUR UVP)
  • MagFlow 3-in-1 Magnetisches Kabelloses Desktop-Ladegerät 25W: 99,99 EUR (statt 139,99 EUR UVP)

Jackery präsentiert Explorer 500 v2 – 512 Wh und 6.000 Ladezyklen

Jackery präsentiert auf der IFA 2025 den Explorer 500 v2, eine kompakte Powerstation mit verbesserter Lebensdauer und Sicherheitsmerkmalen. Das Gerät…

5. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Zubehör / UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
Weitere Neuigkeiten
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität
Neuer Genesis GV60 startet: Preis für das Elektroauto ist bekannt
in Mobilität
Kia Ev5 Gt Line 2025
Kia EV5 kommt: Preis für das neue Elektroauto in Deutschland
in Mobilität
Postbank Zentrale
Postbank führt spezielles Gründerkonto ein
in Fintech
Jackery präsentiert Explorer 500 v2 – 512 Wh und 6.000 Ladezyklen
in Hardware
Tiktok Logo 2024 Header
TikTok startet SoundOn-Plattform offiziell in Deutschland
in Social
Bmw Ix Logo 2024 Header
BMW begrenzt API-Zugriffe – massive Auswirkungen auf Home Assistant
in Smart Home
Vw Id3 Gtx Performance Heck
Neuzulassungsstatistik: Die Top-Modelle und Antriebsarten im August 2025
in Mobilität
tado° und Panasonic erweitern Wärmepumpen-Funktionalitäten
in Smart Home