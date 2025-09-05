UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard

UGREEN hat eine neue Produktreihe vorgestellt, die den Qi2-Standard für kabelloses Laden mit 25 Watt unterstützt. Die MagFlow-Serie umfasst mehrere Ladegeräte und ist ab sofort erhältlich.

Die Qi2-Technologie basiert im Grunde auf Apples MagSafe-Architektur und soll höhere Ladeleistungen sowie mehr Sicherheit durch eine optimierte Temperaturkontrolle ermöglichen. Sie ist mit Geräten kompatibel, die das Magnetic Power Profile (MPP) unterstützen, und erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten für iPhones und Android-Smartphones.

Die neue MagFlow-Reihe besteht aus drei Hauptprodukten: einer magnetischen Powerbank, einem 2-in-1-Ladegerät sowie einer 3-in-1-Ladestation. Diese sollen eine parallele Nutzung mehrerer Geräte ermöglichen und sind auf kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt ausgelegt.

Preise und Verfügbarkeit der MagFlow-Serie

Die Produkte sind laut UGREEN über Amazon verfügbar. Zum Marktstart werden reduzierte Einführungspreise angeboten:

MagFlow Magnetische Powerbank 10.000mAh 25W: 59,99 EUR (statt 89,99 EUR UVP)

MagFlow 2-in-1 Magnetisches Kabelloses Ladegerät 25W: 49,99 EUR (statt 59,99 EUR UVP)

MagFlow 3-in-1 Magnetisches Kabelloses Desktop-Ladegerät 25W: 99,99 EUR (statt 139,99 EUR UVP)

