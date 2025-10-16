UmweltBank startet Tagesgeld-Aktion mit 3 % p. a.

Die UmweltBank startet am 16. Oktober 2025 eine Tagesgeldaktion mit 3 % p. a. Zinsen für Neukunden über einen Zeitraum von drei Monaten.

Laut Unternehmensangaben gilt der Aktionszins von 3,00 % p. a. für Einlagen bis 50.000 Euro und ausschließlich für das erste Tagesgeldkonto bei der UmweltBank. Nach Ablauf der ersten drei Monate wird das Guthaben für weitere drei Monate zum jeweils gültigen EZB-Einlagesatz verzinst, der derzeit bei 2,00 % p. a. liegt.

Details zur Neukundenaktion der UmweltBank

Über 50.000 Euro hinaus fallen die Zinsen laut Angebotsbeschreibung auf 0,60 % bzw. 0,30 % bei Guthaben über 100.000 Euro. Das Angebot kann nur online abgeschlossen werden, die Zinsgutschrift erfolgt quartalsweise. Nach Ablauf der sechsmonatigen Sonderphase gelten die Konditionen des regulären UmweltFlexkontos. Die Einlagen sind gesetzlich bis 100.000 Euro pro Person abgesichert.

Kernpunkte des Angebots

3,00 % p. a. für 3 Monate bis 50.000 Euro

Anschlusszins: variabel nach EZB-Einlagesatz

Einmaliges Angebot für Neukunden

Online-Kontoeröffnung, keine Kontoführungsgebühr

Einlagensicherung bis 100.000 Euro

Das Konto kann laut UmweltBank über das Online-Banking oder in der App eröffnet und verwaltet werden. Die Bank betont zudem den nachhaltigen Charakter ihrer Geldanlage, da Kundeneinlagen in ökologische und soziale Projekte fließen sollen.

