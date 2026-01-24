News

Prime Video und Netflix verlieren Marktanteile in Deutschland

Autor-Bild
Von
|
Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten

Der Streamingmarkt in Deutschland zeigt 2025 weiterhin klare Spitzenreiter, doch die Konkurrenz nimmt zu.

Laut JustWatch führen Prime Video und Netflix den deutschen SVOD-Markt im vierten Quartal 2025 an, mit Marktanteilen von 26 Prozent beziehungsweise 25 Prozent. Beide Anbieter verzeichnen im Jahresvergleich Rückgänge.

Disney+ folgt mit 19 Prozent Marktanteil, unverändert gegenüber dem Vorjahr, während Apple TV+, RTL+ und Paramount+ jeweils um zwei Prozentpunkte zulegen konnten. WOW hält den fünften Platz mit 6 Prozent und musste im Jahresvergleich einen Rückgang hinnehmen.

Entwicklung und Dynamik der Streamingdienste

Die Quartalsanalyse zeigt, dass Prime Video gegenüber dem Vorquartal einen Prozentpunkt verliert, während Netflix stabil bleibt. Disney+ steigert seinen Anteil um einen Punkt, Apple TV+ bleibt unverändert. Im Jahresvergleich büßt Prime Video vier Punkte ein, Netflix drei Punkte, während Apple TV+ zwei Punkte zulegt.

RTL+ und sonstige Plattformen zeigen ebenfalls moderate Zuwächse. Laut Unternehmensangaben basiert die Auswertung auf 9,5 Millionen aktiven JustWatch-Nutzer:innen in Deutschland.

Kernfakten zum SVOD-Markt Q4 2025

  • Prime Video: 26 Prozent
  • Netflix: 25 Prozent
  • Disney+: 19 Prozent
  • Apple TV+: 9 Prozent
  • WOW: 6 Prozent
  • Paramount+ und RTL+: je 5 Prozent

Die Datengrundlage umfasst Interaktionen der Nutzer auf Website und Apps von JustWatch, darunter Watchlist-Nutzung, Weiterleitungen zu Streamingdiensten und Markierungen als „gesehen“. Die Daten wurden auf volle Prozentpunkte gerundet. JustWatch betont, dass Änderungen unter ±0,5 Prozentpunkten als stabil gelten. Das Unternehmen ist der weltweit größte Streaming-Guide und erhebt monatlich Daten von über 60 Millionen Nutzer.

Ich sehe in den Zahlen, dass der deutsche Streamingmarkt weiter stark umkämpft ist, und dass kleinere Anbieter wie Apple TV+ oder Paramount+ zunehmend Marktanteile gewinnen können, während die Platzhirsche Prime Video und Netflix trotz ihrer führenden Position leichte Verluste hinnehmen. Die allgemeine Entwicklung überrascht nicht – und an ihr scheiden sich die Geister.

Amazon Prime Video Logo 2025 Header

Amazon geht mit Prime Video neue Wege in Deutschland

Die Zeiten, in denen es ein paar teure Serien bei Amazon Prime Video gibt, sind schon länger vorbei. Mittlerweile hat…

19. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Prime Video und Netflix verlieren Marktanteile in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Netzausbau Greenfield Passau Patriching 594991444 510331406 Credits Abel Mobilfunk Highres
NG eCall startet in deutschen Mobilfunknetzen
in Provider
Neue Elektroauto-Förderung 2026: Überblick über günstige Modelle
in Mobilität
Congstar
congstar startet Aktionen für Prepaid-Tarife
in Tarife
Telekom
Telekom nutzt Millionen Kunden-Smartphones plötzlich als Werbefläche
in Telekom
Amazon vor neuer Entlassungswelle mit Tausenden Stellen
in Handel
Ps5 Pro Playstation Detail
Die PlayStation 6 kommt wohl „später als erwartet“
in Gaming
Das neue Tesla Model Y landet in Deutschland
in Mobilität
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen steuert auf neue Software-Krise zu
in Mobilität
Rossmann
Rossmann plant Online-Apotheke und greift dm an
in Handel
Kartenzahlung ist bevorzugte Zahlungsart beim Medikamentenkauf
in Fintech