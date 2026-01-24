Prime Video und Netflix verlieren Marktanteile in Deutschland

Der Streamingmarkt in Deutschland zeigt 2025 weiterhin klare Spitzenreiter, doch die Konkurrenz nimmt zu.

Laut JustWatch führen Prime Video und Netflix den deutschen SVOD-Markt im vierten Quartal 2025 an, mit Marktanteilen von 26 Prozent beziehungsweise 25 Prozent. Beide Anbieter verzeichnen im Jahresvergleich Rückgänge.

Disney+ folgt mit 19 Prozent Marktanteil, unverändert gegenüber dem Vorjahr, während Apple TV+, RTL+ und Paramount+ jeweils um zwei Prozentpunkte zulegen konnten. WOW hält den fünften Platz mit 6 Prozent und musste im Jahresvergleich einen Rückgang hinnehmen.

Entwicklung und Dynamik der Streamingdienste

Die Quartalsanalyse zeigt, dass Prime Video gegenüber dem Vorquartal einen Prozentpunkt verliert, während Netflix stabil bleibt. Disney+ steigert seinen Anteil um einen Punkt, Apple TV+ bleibt unverändert. Im Jahresvergleich büßt Prime Video vier Punkte ein, Netflix drei Punkte, während Apple TV+ zwei Punkte zulegt.

RTL+ und sonstige Plattformen zeigen ebenfalls moderate Zuwächse. Laut Unternehmensangaben basiert die Auswertung auf 9,5 Millionen aktiven JustWatch-Nutzer:innen in Deutschland.

Kernfakten zum SVOD-Markt Q4 2025

Prime Video: 26 Prozent

Netflix: 25 Prozent

Disney+: 19 Prozent

Apple TV+: 9 Prozent

WOW: 6 Prozent

Paramount+ und RTL+: je 5 Prozent

Die Datengrundlage umfasst Interaktionen der Nutzer auf Website und Apps von JustWatch, darunter Watchlist-Nutzung, Weiterleitungen zu Streamingdiensten und Markierungen als „gesehen“. Die Daten wurden auf volle Prozentpunkte gerundet. JustWatch betont, dass Änderungen unter ±0,5 Prozentpunkten als stabil gelten. Das Unternehmen ist der weltweit größte Streaming-Guide und erhebt monatlich Daten von über 60 Millionen Nutzer.

Ich sehe in den Zahlen, dass der deutsche Streamingmarkt weiter stark umkämpft ist, und dass kleinere Anbieter wie Apple TV+ oder Paramount+ zunehmend Marktanteile gewinnen können, während die Platzhirsche Prime Video und Netflix trotz ihrer führenden Position leichte Verluste hinnehmen. Die allgemeine Entwicklung überrascht nicht – und an ihr scheiden sich die Geister.