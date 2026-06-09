Unlimited für 21 Euro: Das steckt im neuen Happy-SIM-Angebot
Der Anbieter Happy SIM startet ein neues Tarifportfolio mit Allnet-Flats und 5G-Datenpaketen im Telefónica-Netz.
Happy SIM hat ein überarbeitetes Mobilfunkangebot vorgestellt, das Allnet-Flats mit 15 GB, 60 GB und einer Unlimited-Option umfasst. Die Angebote sind sowohl als 24-Monatsverträge als auch in einer monatlich kündbaren Variante erhältlich und werden im Telefónica-Netz bereitgestellt.
Die maximale Datenrate beträgt laut Anbieter 50 Mbit/s und umfasst eine Telefon- sowie SMS-Flatrate. Preislich startet das Angebot bei 6,99 Euro im 24-Monatsmodell für 15 GB, während der 60-GB-Tarif bei 9,99 Euro liegt.
Die Unlimited-Option wird mit 20,99 Euro ausgewiesen, im flexiblen Monatsmodell beginnt der Einstieg bei 7,99 Euro.
Happy SIM Tarifstruktur und Konditionen im Überblick
Zentrale Tarifdetails im Überblick
- 15 GB, 60 GB und Unlimited Datenvolumen
- Telefónica-Netz mit bis zu 50 Mbit/s
- Wahl zwischen 24 Monaten oder monatlicher Laufzeit
- 60 GB Tarif mit 2 Freimonaten im Vorteil
- Unlimited-Tarif mit 50 Euro Cashback
Im Vergleich der Optionen zeigt sich eine klare Staffelung zwischen Einsteiger- und Unlimited-Tarifen, wobei insbesondere der 60-GB-Tarif durch zusätzliche Vorteile hervorsticht. Die Struktur wirkt auf eine einfache Auswahl zwischen Preisniveau und Datenbedarf ausgerichtet.
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
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