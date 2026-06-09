Unlimited für 21 Euro: Das steckt im neuen Happy-SIM-Angebot

Der Anbieter Happy SIM startet ein neues Tarifportfolio mit Allnet-Flats und 5G-Datenpaketen im Telefónica-Netz.

Happy SIM hat ein überarbeitetes Mobilfunkangebot vorgestellt, das Allnet-Flats mit 15 GB, 60 GB und einer Unlimited-Option umfasst. Die Angebote sind sowohl als 24-Monatsverträge als auch in einer monatlich kündbaren Variante erhältlich und werden im Telefónica-Netz bereitgestellt.

Die maximale Datenrate beträgt laut Anbieter 50 Mbit/s und umfasst eine Telefon- sowie SMS-Flatrate. Preislich startet das Angebot bei 6,99 Euro im 24-Monatsmodell für 15 GB, während der 60-GB-Tarif bei 9,99 Euro liegt.

Die Unlimited-Option wird mit 20,99 Euro ausgewiesen, im flexiblen Monatsmodell beginnt der Einstieg bei 7,99 Euro.

Happy SIM Tarifstruktur und Konditionen im Überblick

Zentrale Tarifdetails im Überblick

15 GB, 60 GB und Unlimited Datenvolumen

Telefónica-Netz mit bis zu 50 Mbit/s

Wahl zwischen 24 Monaten oder monatlicher Laufzeit

60 GB Tarif mit 2 Freimonaten im Vorteil

Unlimited-Tarif mit 50 Euro Cashback

Im Vergleich der Optionen zeigt sich eine klare Staffelung zwischen Einsteiger- und Unlimited-Tarifen, wobei insbesondere der 60-GB-Tarif durch zusätzliche Vorteile hervorsticht. Die Struktur wirkt auf eine einfache Auswahl zwischen Preisniveau und Datenbedarf ausgerichtet.

Zu Happy SIM →

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