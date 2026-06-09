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Unlimited für 21 Euro: Das steckt im neuen Happy-SIM-Angebot

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(KI)

Der Anbieter Happy SIM startet ein neues Tarifportfolio mit Allnet-Flats und 5G-Datenpaketen im Telefónica-Netz.

Happy SIM hat ein überarbeitetes Mobilfunkangebot vorgestellt, das Allnet-Flats mit 15 GB, 60 GB und einer Unlimited-Option umfasst. Die Angebote sind sowohl als 24-Monatsverträge als auch in einer monatlich kündbaren Variante erhältlich und werden im Telefónica-Netz bereitgestellt.

Die maximale Datenrate beträgt laut Anbieter 50 Mbit/s und umfasst eine Telefon- sowie SMS-Flatrate. Preislich startet das Angebot bei 6,99 Euro im 24-Monatsmodell für 15 GB, während der 60-GB-Tarif bei 9,99 Euro liegt.

Die Unlimited-Option wird mit 20,99 Euro ausgewiesen, im flexiblen Monatsmodell beginnt der Einstieg bei 7,99 Euro.

Happy SIM Tarifstruktur und Konditionen im Überblick

Zentrale Tarifdetails im Überblick

  • 15 GB, 60 GB und Unlimited Datenvolumen
  • Telefónica-Netz mit bis zu 50 Mbit/s
  • Wahl zwischen 24 Monaten oder monatlicher Laufzeit
  • 60 GB Tarif mit 2 Freimonaten im Vorteil
  • Unlimited-Tarif mit 50 Euro Cashback

Im Vergleich der Optionen zeigt sich eine klare Staffelung zwischen Einsteiger- und Unlimited-Tarifen, wobei insbesondere der 60-GB-Tarif durch zusätzliche Vorteile hervorsticht. Die Struktur wirkt auf eine einfache Auswahl zwischen Preisniveau und Datenbedarf ausgerichtet.

Zu Happy SIM →

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