Unlimited Mobile: Datenflat ohne Limit jetzt zum Kampfpreis
Die Marke Unlimited Mobile senkt die Preise ihrer monatlich kündbaren Mobilfunktarife.
Unlimited Mobile bietet SIM-Only-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen im o2-Netz an. Ab sofort gelten reduzierte Verkaufspreise für die monatlich kündbaren Varianten. Das Tarifportfolio umfasst die Optionen Unlimited Smart, Unlimited on Demand und Unlimited Max mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Preise und Konditionen der Unlimited-Mobile-Tarife
In der monatlich kündbaren Version kostet der Tarif Unlimited Smart mit bis zu 15 Mbit pro Sekunde 17,99 Euro. Unlimited on Demand und Unlimited Max bieten bis zu 300 Mbit pro Sekunde und sind für 21,99 Euro beziehungsweise 29,99 Euro erhältlich. Bei diesen Laufzeiten fällt ein Anschlusspreis von 19,99 Euro an.
Bei Tarifen mit 24 Monaten Mindestlaufzeit entfällt der Anschlusspreis vollständig. Die monatlichen Preise entsprechen den Varianten ohne feste Laufzeit. Alle Angebote werden im o2-Netz realisiert und richten sich an Kunden, die unbegrenztes Datenvolumen ohne Hardware buchen möchten.
Die wichtigsten Eckpunkte
- Unlimited Mobile mit SIM-Only-Tarifen im o2-Netz
- Unbegrenztes Datenvolumen in allen Tarifen
- Monatlich kündbare Tarife ab 17,99 Euro
- Unlimited Max monatlich kündbar für 29,99 Euro
- Kein Anschlusspreis bei 24 Monaten Mindestlaufzeit
- Bis zu 300 Mbit pro Sekunde je nach Tarif
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
