Tesla legt nach: Dieser Bonus bleibt länger als gedacht

Der Autobauer Tesla verlängert seinen Bonus für bestimmte Model-Y-Varianten bis zum 30. April 2026.

Tesla hat ein bestehendes Verkaufsangebot für das Model Y aktualisiert. Nach Unternehmensangaben gilt der sogenannte Tesla Bonus in Höhe von 3.000 Euro weiter für das Model Y Hinterradantrieb sowie das Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb, sofern die Bestellung bis zum 30. April 2026 eingeht.

Zusätzlich bleibt laut Tesla die Finanzierung mit 0 Prozent Zinsen für beide genannten Model-Y-Versionen verfügbar. Neu ist, dass nun auch das Model 3 Hinterradantrieb ab sofort mit 0 Prozent Zinsen angeboten wird. Der Bonus ist laut Unternehmen unabhängig von einer möglichen staatlichen Förderung.

Tesla Bonus und Finanzierung für Model Y und Model 3

Bereits zuvor hatte Tesla den Bonus für ausgewählte Model-Y-Ausführungen eingeführt und mit neuen Finanzierungsoptionen kombiniert. Zunächst war das Angebot bis zum 31. März 2026 befristet und wurde jetzt verlängert.

Das Unternehmen verweist außerdem darauf, dass die Aktion für verschiedene Bezahlmethoden wie Barzahlung, Leasing und Finanzierung gilt.

Wichtige Punkte im Überblick:

3.000 Euro Tesla Bonus für zwei Model-Y-Varianten bis 30. April 2026

0-Prozent-Finanzierung für Model Y Hinterradantrieb und Maximale Reichweite Hinterradantrieb

0-Prozent-Finanzierung nun auch für das Model 3 Hinterradantrieb

Staatliche Förderung kann laut Unternehmensangaben zusätzlich möglich sein

Ich sehe darin vor allem eine vertriebsorientierte Verlängerung bestehender Konditionen, die für Interessenten durch Bonus und Finanzierung vor allem preislich relevant sein dürfte.