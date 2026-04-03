BenQ stellt 5K-Monitor MA270S für Mac-Systeme vor
Das Unternehmen BenQ erweitert seine Monitorserie um ein neues 5K-Modell für Mac-Arbeitsplätze.
Der BenQ MA270S bietet auf 27 Zoll eine Auflösung von 5120 × 2880 Pixeln und richtet sich an Nutzer mit Fokus auf detailreiche Darstellung und präzise Farben.
Laut Unternehmensangaben liegt die Pixeldichte bei 218 ppi, wodurch sich der Monitor für kreative Anwendungen, Multitasking und produktives Arbeiten eignet. Der Verkaufsstart ist für April zu einem Preis von 999 Euro vorgesehen.
Das integrierte Nano-Gloss-Panel kombiniert laut Hersteller die Anmutung eines Glasdisplays mit moderner Panel-Technologie. Ergänzt wird dies durch eine Helligkeit von bis zu 450 Nits, HDR10 sowie VESA DisplayHDR 400. Der Monitor deckt laut BenQ die Farbräume sRGB und Display-P3 jeweils zu 99 Prozent ab.
Ausstattung und Integration für Mac-Systeme
Der MA270S ist auf die Nutzung mit Mac-Geräten ausgelegt und unterstützt Thunderbolt 4 für Bild, Daten und Stromversorgung über ein Kabel. Ein angeschlossenes Notebook kann mit bis zu 96 Watt geladen werden. Zusätzlich stehen weitere Anschlüsse wie USB-C und HDMI zur Verfügung, zudem ist Daisy Chaining mehrerer Displays möglich.
Zentrale Funktionen im Überblick:
- 5K-Auflösung mit 218 ppi
- Thunderbolt 4 mit Ladefunktion
- Smart KVM Switch für zwei Systeme
- Pivot und flexible Ergonomie
Zur weiteren Ausstattung zählt ein integrierter KVM-Switch, mit dem sich zwei Systeme über eine Eingabegeräte-Kombination steuern lassen. Ergonomisch bietet das Modell Höhenverstellung, Neigung, Drehung sowie eine Pivot-Funktion für den Hochformatbetrieb. Erste Shops haben den Monitor bereits gelistet.
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