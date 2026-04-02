Streaming-Kombi-Deal: waipu.tv und WOW zusammen für unter 9 Euro

Der Streaming-Dienst waipu.tv bietet ab sofort ein interessantes Kombipaket mit WOW Filme & Serien zum reduzierten Preis an.

Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Kooperation kombinieren waipu.tv und der Streaming-Anbieter WOW ihre jeweiligen Dienste zu einem gemeinsamen Paket.

Laut Unternehmensangaben erhalten Kunden dabei das sogenannte Perfect Plus-Paket von waipu.tv zusammen mit dem WOW Filme & Serien-Angebot für zwölf Monate zum halben Preis. Der beworbene Aktionspreis liegt bei 8,75 Euro monatlich statt der regulären 17,49 Euro, was laut Anbieter einer Ersparnis von 104 Euro im ersten Jahr entspricht.

waipu.tv und WOW Kombipaket: Konditionen und Inhalte im Überblick

Das Perfect Plus-Paket von waipu.tv umfasst laut Anbieter über 300 TV-Sender in Full HD. Das WOW Filme & Serien-Paket ergänzt dieses Angebot um On-Demand-Inhalte, darunter Blockbuster kurz nach dem Kinostart sowie Serien von HBO und WarnerTV. Zu den beworbenen Titeln zählen unter anderem The Last of Us, House of the Dragon und Nobody 2.

Wichtige Vertragsbedingungen im Überblick:

waipu.tv + WOW Filme & Serien für nur 8,75 € mtl.

mtl. Die Aktion gilt für Neukunden sowie Bestandskunden beim Wechsel in ein höherwertiges Paket

Nach zwölf Monaten verlängert sich das Paket automatisch auf 23,99 Euro monatlich

Das Angebot ist bis zum 28. April 2026 einlösbar, solange der Vorrat reicht

Pro Account nur einmal einlösbar, keine Kombination mit anderen Aktionen

Ich halte das Angebot für interessant, würde Interessenten jedoch empfehlen, die automatische Verlängerung auf 23,99 Euro monatlich im Blick zu behalten und rechtzeitig vor Ablauf der zwölf Monate zu kündigen, falls der Folgepreis nicht gewünscht ist.

Zur waipu.tv + WOW Aktion →

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