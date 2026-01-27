Unlimited Mobile dreht an den Preisen

Die Marke Unlimited Mobile passt ihre Preise an und senkt den Preis für den Tarif Unlimited Max bei gleichzeitiger Verteuerung eines anderen Angebots.

Unlimited Mobile hat eine Anpassung seiner SIM-Only-Mobilfunktarife angekündigt. Demnach steigen die Preise für den Tarif Unlimited on Demand, während der bislang als Bestseller bezeichnete Tarif Unlimited Max günstiger angeboten wird. Die Änderungen gelten ab sofort und betreffen sowohl monatlich kündbare Tarife als auch Angebote mit 24 Monaten Mindestlaufzeit.

Nach Unternehmensangaben bleibt das grundsätzliche Tarifmodell unverändert. Unlimited Mobile bietet weiterhin Mobilfunktarife mit unbegrenztem Datenvolumen im o2-Netz an. Kunden können zwischen flexiblen Laufzeiten und unterschiedlichen Geschwindigkeiten wählen, wobei alle Tarife als Allnet-Flats ausgewiesen sind.

Neue Preise und Konditionen bei Unlimited Mobile

Bei monatlich kündbaren Tarifen kostet Unlimited Max nun 31,99 Euro, während Unlimited on Demand auf 23,99 Euro steigt. Für Verträge mit 24 Monaten Laufzeit sinkt der Preis für Unlimited Max auf 29,99 Euro, der Anschlusspreis entfällt in diesem Fall vollständig. Auch bei den übrigen 24-Monats-Tarifen wird kein Anschlusspreis mehr erhoben.

Wichtige Punkte der Tarifänderung

Unlimited Max mit 24 Monaten Laufzeit für 29,99 Euro

Kein Anschlusspreis bei 24-Monats-Verträgen

Unlimited on Demand mit Preiserhöhung

Unbegrenztes Datenvolumen im o2-Netz

