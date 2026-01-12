Unlimited Mobile ordnet Tarife neu und senkt Preise bei längerer Laufzeit

Die Marke Unlimited Mobile führt ein neues Tarifportfolio ein und ersetzt den bisherigen Unlimited Advanced durch den günstigeren Unlimited on Demand.

Unlimited Mobile hat nach eigenen Angaben sein SIM-Only-Angebot mit unbegrenztem Datenvolumen neu strukturiert. Kern der Anpassung ist die Einführung des Tarifs Unlimited on Demand, der den bisherigen Unlimited Advanced ablöst. Die Tarife werden weiterhin im o2-Netz vermarktet und richten sich an Nutzer, die unbegrenztes Datenvolumen ohne Endgerät buchen möchten.

Das Unternehmen bietet die Tarife sowohl mit monatlicher Kündbarkeit als auch mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten an. Bei Verträgen mit 24 Monaten Laufzeit entfällt laut Unternehmensangaben der Anschlusspreis vollständig. Bei monatlich kündbaren Varianten fällt weiterhin ein einmaliger Anschlusspreis an.

Unlimited Mobile Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen

Aktuelle Tarifoptionen im Überblick:

Unlimited Smart mit bis zu 15 Mbit/s ab 19,99 Euro monatlich, bei 24 Monaten ab 17,99 Euro

Unlimited on Demand mit bis zu 50 Mbit/s ab 21,99 Euro monatlich, bei 24 Monaten ab 19,99 Euro

Unlimited Max mit bis zu 300 Mbit/s ab 36,99 Euro monatlich, bei 24 Monaten ab 34,99 Euro

Nach Angaben von Unlimited Mobile bleiben die Leistungen innerhalb der Tarifstufen unverändert, während der neue Unlimited on Demand eine preislich niedrigere Alternative zum bisherigen Advanced-Tarif darstellen soll. Die monatlich kündbaren Tarife sind jeweils teurer als die Varianten mit längerer Laufzeit.

Ich halte die neue Struktur auf jeden Fall erstmal für übersichtlicher, da sich die Tarife klar über Geschwindigkeit und Laufzeit unterscheiden.

Zu Unlimited Mobile →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.