Unlimited Mobile startet frische Tarifstruktur mit drei Geschwindigkeitsstufen

Der Mobilfunkanbieter Unlimited Mobile führt ab dem 30. Juni 2026 ein neues Unlimited Tarifportfolio ein.

Unlimited Mobile stellt insgesamt sechs neue Tarife bereit, die sich in drei Leistungsstufen und zwei Vertragsmodellen gliedern. Kunden können zwischen einer Laufzeit von 24 Monaten oder einer monatlich kündbaren Variante wählen. Alle Tarife enthalten eine Telefonie und SMS Flatrate sowie unbegrenztes Datenvolumen im Netz von Telefónica.

Unlimited Mobile strukturiert neue Unlimited Tarife nach Geschwindigkeit und Vertragslaufzeit

Die Tarifstufen reichen von Unlimited Smart mit bis zu 15 Mbit pro Sekunde über Unlimited M mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde bis hin zu Unlimited L mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde. Bei 24 Monaten Laufzeit beginnen die Preise bei 17,99 Euro, steigen auf 21,99 Euro für Unlimited M und erreichen 29,99 Euro für Unlimited L. Für diese Variante entfällt der Anschlusspreis.

Zentrale Tarifmerkmale im Überblick

Unbegrenztes Datenvolumen in allen Tarifen

Telefonie und SMS Flatrate inklusive

Drei Geschwindigkeitsstufen bis 300 Mbit pro Sekunde

Wahl zwischen Laufzeit und Flex Tarif

Die flexiblen Tarife liegen jeweils zwei Euro über den Laufzeitpreisen und enthalten teilweise einen Anschlusspreis von 19,99 Euro. Unlimited Mobile positioniert insbesondere den Tarif Unlimited L für 29,99 Euro als zentrales Angebot innerhalb der neuen Struktur.

Zu Unlimited Mobile →

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