Tarife

Unlimited Mobile startet frische Tarifstruktur mit drei Geschwindigkeitsstufen

Autor-Bild
Von
|

Der Mobilfunkanbieter Unlimited Mobile führt ab dem 30. Juni 2026 ein neues Unlimited Tarifportfolio ein.

Unlimited Mobile stellt insgesamt sechs neue Tarife bereit, die sich in drei Leistungsstufen und zwei Vertragsmodellen gliedern. Kunden können zwischen einer Laufzeit von 24 Monaten oder einer monatlich kündbaren Variante wählen. Alle Tarife enthalten eine Telefonie und SMS Flatrate sowie unbegrenztes Datenvolumen im Netz von Telefónica.

Unlimited Mobile strukturiert neue Unlimited Tarife nach Geschwindigkeit und Vertragslaufzeit

Die Tarifstufen reichen von Unlimited Smart mit bis zu 15 Mbit pro Sekunde über Unlimited M mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde bis hin zu Unlimited L mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde. Bei 24 Monaten Laufzeit beginnen die Preise bei 17,99 Euro, steigen auf 21,99 Euro für Unlimited M und erreichen 29,99 Euro für Unlimited L. Für diese Variante entfällt der Anschlusspreis.

Zentrale Tarifmerkmale im Überblick

Die flexiblen Tarife liegen jeweils zwei Euro über den Laufzeitpreisen und enthalten teilweise einen Anschlusspreis von 19,99 Euro. Unlimited Mobile positioniert insbesondere den Tarif Unlimited L für 29,99 Euro als zentrales Angebot innerhalb der neuen Struktur.

Zu Unlimited Mobile →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Unlimited Mobile startet frische Tarifstruktur mit drei Geschwindigkeitsstufen
Weitere Neuigkeiten
Mega SIM legt nach und setzt auf deutlich mehr Datenvolumen
in Tarife
Telekom 5g
Telekom erweitert Netzkapazitäten an hunderten Standorten
in Provider
Nächste Automarke kommt: Die China-Offensive in Deutschland geht weiter
in Mobilität
Xbox Series X Controller Header
Zukunft der Xbox: Nächste Woche wird es „brutal“
in Gaming
iPhone 18 Pro im Video: Apple ist über massiven Leak „besorgt“
in Smartphones
Stellantis: Jeep plant große Offensive für Europa
in Mobilität
So sieht der BMW iX5 aus: Leak zeigt das neue Elektroauto vorab
in Mobilität
Apple iOS 26.5.2 ist da: Wichtiges Update wird ab sofort verteilt
in Firmware und Updates
Nintendo Switch 2: Neue Version bekommt wohl ein neues Display
in Gaming
Google veröffentlicht erstes Firmware-Update zum Fitbit Air
in Firmware und Updates