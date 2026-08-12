Jaguar zeigt radikal neuen Innenraum für Autos
Jaguar setzt alles auf Elektroautos und einen Neustart der Marke, mit der man diese in Zukunft höher positionieren möchte. Es ist ein riskanter Schritt, aber die Marke benötigt einen Neuanfang, denn so wie bisher geht es auch nicht weiter.
Neue Technik, neues Design, passend dazu gibt es auch einen neuen Innenraum, bei dem man heute die ersten Bilder geteilt hat. Man setzt auf einen cleanen und minimalistischen Ansatz, das Design wirkt fast schon ein bisschen skandinavisch.
Jaguar wird den Type 01 am 6. Oktober enthüllen, der GT ist das erste Modell für den Neustart der Marke. Ein passender Elektro-SUV, bei dem es sich einfach nur um eine höhere Version des Type 01 handelt, dürfte dann kurze Zeit später folgen.
Details zum Innenraum hat Jaguar nicht verraten, wir wissen also nicht, welche Software man hier nutzt. Eine Partnerschaft, wie mit Google und Android, wurde noch nicht bekannt gegeben. Vielleicht entwickelt Jaguar die Software selbst.
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Hey Oli,
für den aus meiner Sicht krassen Design Vergleich hättest du hier das, aktuell oft von euch genutzte, Beitragsbild von Mercedes (siehe https://www.mobiflip.de/mercedes-verliert-seinen-ersten-software-chef/) einfügen sollen.
Das sind zwei unterschiedliche Welten, wie Cyberpunk und ein Haus im Bauhaus-Stil.
Das ist ja wohl ein Witz. Die ans Armaturenbrett angeschraubten PC Monitore sind wohl die schlimmste Variante von Touchscreen.
Da hat Mercedes mit dem Hyperscreen die schönste und integrierteste Lösung.
Was ist ein Witz? Ein Vergleich zweier Designs von zwei Herstellern?
Die Anspielung darauf eines würde sehr futuristisch und das andere minimalistisch wirken?
Verstehe deine Reaktion nicht.
Sieht wie ein Dacia aus.
Na den Dacia mit so einem Innenraum würde ich ja gerne mal sehen.
Ist meiner Meinung nach das spannendste Auto überhaupt. Ich hoffe sehr, dass es erfolgreich wird würde aber nicht drauf wetten. Hammer Design jedenfalls.
Was für eine hässlichen Kiste.
Mir fehlt der rosa Plüsch.
Sieht aus wie jedes chinesische Modell. Keine physischen Knöpfe, hingerotzter Bildschirm in der Mitte und fetter Kardan/Mitteltunnel für den Elektrokardanwelle?