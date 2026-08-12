Mobilität

Jaguar zeigt radikal neuen Innenraum für Autos

Oliver Schwuchow
Von
9 Kommentare

Jaguar setzt alles auf Elektroautos und einen Neustart der Marke, mit der man diese in Zukunft höher positionieren möchte. Es ist ein riskanter Schritt, aber die Marke benötigt einen Neuanfang, denn so wie bisher geht es auch nicht weiter.

Neue Technik, neues Design, passend dazu gibt es auch einen neuen Innenraum, bei dem man heute die ersten Bilder geteilt hat. Man setzt auf einen cleanen und minimalistischen Ansatz, das Design wirkt fast schon ein bisschen skandinavisch.

Jaguar wird den Type 01 am 6. Oktober enthüllen, der GT ist das erste Modell für den Neustart der Marke. Ein passender Elektro-SUV, bei dem es sich einfach nur um eine höhere Version des Type 01 handelt, dürfte dann kurze Zeit später folgen.

Details zum Innenraum hat Jaguar nicht verraten, wir wissen also nicht, welche Software man hier nutzt. Eine Partnerschaft, wie mit Google und Android, wurde noch nicht bekannt gegeben. Vielleicht entwickelt Jaguar die Software selbst.

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  1. Julian II. 🏅
    sagt am

    Hey Oli,

    für den aus meiner Sicht krassen Design Vergleich hättest du hier das, aktuell oft von euch genutzte, Beitragsbild von Mercedes (siehe https://www.mobiflip.de/mercedes-verliert-seinen-ersten-software-chef/) einfügen sollen.

    Das sind zwei unterschiedliche Welten, wie Cyberpunk und ein Haus im Bauhaus-Stil.

    Antworten
    1. Frank Talent 👋
      sagt am zu Julian II. ⇡

      Das ist ja wohl ein Witz. Die ans Armaturenbrett angeschraubten PC Monitore sind wohl die schlimmste Variante von Touchscreen.

      Da hat Mercedes mit dem Hyperscreen die schönste und integrierteste Lösung.

      Antworten
      1. Julian II. 🏅
        sagt am zu Frank Talent ⇡

        Was ist ein Witz? Ein Vergleich zweier Designs von zwei Herstellern?

        Die Anspielung darauf eines würde sehr futuristisch und das andere minimalistisch wirken?

        Verstehe deine Reaktion nicht.

        Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Sieht wie ein Dacia aus.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Carlo ⇡

      Na den Dacia mit so einem Innenraum würde ich ja gerne mal sehen.

      Antworten
  3. VW-fan 🎖
    sagt am

    Ist meiner Meinung nach das spannendste Auto überhaupt. Ich hoffe sehr, dass es erfolgreich wird würde aber nicht drauf wetten. Hammer Design jedenfalls.

    Antworten
  4. Hugo2.0 👋
    sagt am

    Was für eine hässlichen Kiste.

    Antworten
  5. Bernd 👋
    sagt am

    Mir fehlt der rosa Plüsch.

    Antworten
  6. Rennfahrer 👋
    sagt am

    Sieht aus wie jedes chinesische Modell. Keine physischen Knöpfe, hingerotzter Bildschirm in der Mitte und fetter Kardan/Mitteltunnel für den Elektrokardanwelle?

    Antworten

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