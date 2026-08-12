Jaguar zeigt radikal neuen Innenraum für Autos

Jaguar setzt alles auf Elektroautos und einen Neustart der Marke, mit der man diese in Zukunft höher positionieren möchte. Es ist ein riskanter Schritt, aber die Marke benötigt einen Neuanfang, denn so wie bisher geht es auch nicht weiter.

Neue Technik, neues Design, passend dazu gibt es auch einen neuen Innenraum, bei dem man heute die ersten Bilder geteilt hat. Man setzt auf einen cleanen und minimalistischen Ansatz, das Design wirkt fast schon ein bisschen skandinavisch.

Jaguar wird den Type 01 am 6. Oktober enthüllen, der GT ist das erste Modell für den Neustart der Marke. Ein passender Elektro-SUV, bei dem es sich einfach nur um eine höhere Version des Type 01 handelt, dürfte dann kurze Zeit später folgen.

Details zum Innenraum hat Jaguar nicht verraten, wir wissen also nicht, welche Software man hier nutzt. Eine Partnerschaft, wie mit Google und Android, wurde noch nicht bekannt gegeben. Vielleicht entwickelt Jaguar die Software selbst.

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