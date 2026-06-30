Unlimited zum Sparpreis: Was hinter dem neuen Happy SIM Portfolio steckt

Happy SIM führt ab dem 30.06.26 ein neues Mobilfunkportfolio mit 5G Allnet-Flats ein.

Happy SIM startet ab sofort ein überarbeitetes Portfolio mit Allnet-Flats in drei Stufen. Zur Auswahl stehen 25 GB, 60 GB und eine Unlimited Variante, jeweils im Telefónica-Netz.

Die Tarife enthalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie eine maximale Bandbreite von 50 Mbit/s. Je nach Modell gelten unterschiedliche Laufzeiten und Preisstrukturen mit 24 Monaten oder monatlich kündbaren Optionen.

Neue 5G Allnet-Flat Tarife im Überblick

Im 24-Monatsmodell beginnt der Einstiegstarif mit 25 GB für 6,99 Euro monatlich, während die 60 GB Variante 9,99 Euro kostet und eine Unlimited Version für 19,99 Euro angeboten wird. Teilweise fällt ein Anschlusspreis an, zudem werden für den 60-GB-Tarif zwei Freimonate gewährt. Im flexiblen Monatsmodell liegen die Preise leicht höher, mit bis zu 20,99 Euro für Unlimited.

Kernpunkte des neuen Portfolios

Telefónica Netz mit 50 Mbit/s

25 GB, 60 GB und Unlimited Optionen

24 Monate oder monatlich kündbar

Einmaliger Anschlusspreis teils 0 Euro (bis 9,99 Euro)

Freimonate beim 60-GB-Tarif

Im Gesamteindruck zeigt sich ein klar strukturiertes Tarifportfolio im Discountsegment, das vor allem durch die Kombination aus Unlimited Option und vergleichsweise niedrigen Einstiegspreisen geprägt ist.

Zu Happy SIM →

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