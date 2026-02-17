Valve stellt das Steam Deck OLED „zeitweise“ ein

Wir haben vor ein paar Tagen berichtet, dass das Steam Deck OLED hier und da mittlerweile ausverkauft ist und jetzt hat sich auch Valve dazu geäußert. Man hat bestätigt, dass das Steam Deck OLED „zeitweise“ nicht mehr verkauft wird.

Der Grund ist natürlich, wir haben es uns schon gedacht, die RAM-Krise. Marken können entweder mehr für RAM zahlen und die Preise erhöhen oder die Kosten selbst tragen, oder sie müssen damit leben, dass sie keinen RAM bekommen.

Valve scheint sich dazu entschieden zu haben, dass man weder den Preis des Handhelds erhöhen noch die zusätzlichen Kosten tragen möchte und daher ist das Steam Deck OLED eben nicht mehr erhältlich. Die Frage ist nur, wie man das lösen möchte, denn die RAM-Krise wird uns 2026 definitiv noch eine Weile begleiten.

Also, es liegt nicht daran, dass bald ein Steam Deck 2 kommt, auch wenn das in Entwicklung ist, und es ist ein Problem, welches auch andere Produkte von Valve in diesem Jahr betrifft. Valve wird wohl nicht um eine Preiserhöhung herumkommen.