Venom: Spiel wohl erst für die PlayStation 6 geplant

Als Insomniac Games vor ein paar Jahren gehackt wurde, da haben wir mehrere Spiele für die Zukunft gesehen, darunter auch Venom, einen Ableger, der nach Spider-Man 2 kommen sollte. Geplant war ein Release im Kalenderjahr 2025.

Doch das ist schon lange vorbei und von Venom keine Spur – was aber einen Grund hat. Nach dem Tod von Tony Todd, der Venom in Spider-Man 2 seine Stimme gab, plante man um und soll laut MP1st einen Release nach Wolverine geplant haben.

Venom kommt also nicht mehr 2026 und frühestens 2027 und dürfte somit ein Spiel für die PlayStation 6 werden, auch wenn ich vermute, dass es eines der Spiele sein wird, die man auf PS5 und PS6 zocken kann. Jason Schreier von Bloomberg und haben übrigens auch direkt bestätigt, dass Venom weiterhin entwickelt wird.